Оргкомитету Тюмени-2016 передали флаг Чемпионата Европы

«Жемчужина Сибири» является одним из самых современных биатлонных комплексов в мире. Она была сдана в эксплуатацию в 2010 году, лицензию класса «А», позволяющую принимать соревнования международного уровня, получила в 2012 году. С этого времени биатлонный комплекс принял уже несколько международных стартов с участием ведущих биатлонистов планеты. Наиболее значимым стал летний Чемпионат мира в августе 2014 года.