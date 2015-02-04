Оргкомитету Тюмени-2016 передали флаг Чемпионата Европы

Ровно через год в феврале 2016 года главный биатлонный чемпионат Старого Света должна принять именно Тюмень. Соревнования пройдут в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
Как сообщает Союз биатлонистов России, Континентальный чемпионат будет походить в России четвертый раз. Первые соревнования состоялись в 1999 году в Ижевске. В 2005-ом году они состоялись в Новосибирске. Наконец, в 2009 году Чемпионат Европы приняла Уфа.
«Жемчужина Сибири» является одним из самых современных биатлонных комплексов в мире. Она была сдана в эксплуатацию в 2010 году, лицензию класса «А», позволяющую принимать соревнования международного уровня, получила в 2012 году. С этого времени биатлонный комплекс принял уже несколько международных стартов с участием ведущих биатлонистов планеты. Наиболее значимым стал летний Чемпионат мира в августе 2014 года.
Фото: http://biathlonrus.com/