О своем раке узнают ежегодно более 5 тысяч тюменцев

По словам первого заместителя главного врача Медицинского города Владимира Елишева, очень важно распознать онкологическое заболевание на ранней стадии. «Рак тем и опасен, что поначалу не беспокоит человека. Чем больше у нас будет специалистов, подготовленных в рамках онконастороженности, чем больше у нас будет специалистов, умеющих использовать современное оборудование, тем большим людям мы сможем помочь. Важно поставить диагноз не тогда, когда человек пришел к онкологу уже с подозрением на рак, а когда он обращается в поликлинику с насморком или температурой и у него во время проведения плановых мероприятий находят онкологическое заболевание на ранней стадии», — сказал он.