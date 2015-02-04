О своем раке узнают ежегодно более 5 тысяч тюменцев

Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с раком. Онкологические заболевания занимают второе место по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. В Тюменской области на диспансерном учете состоит более 20 тысяч человек. Частота встречаемости онкологических заболеваний в возрасте 40–50 лет гораздо выше, но доля пациентов от 20 до 35 лет также растет.
По словам первого заместителя главного врача Медицинского города Владимира Елишева, очень важно распознать онкологическое заболевание на ранней стадии. «Рак тем и опасен, что поначалу не беспокоит человека. Чем больше у нас будет специалистов, подготовленных в рамках онконастороженности, чем больше у нас будет специалистов, умеющих использовать современное оборудование, тем большим людям мы сможем помочь. Важно поставить диагноз не тогда, когда человек пришел к онкологу уже с подозрением на рак, а когда он обращается в поликлинику с насморком или температурой и у него во время проведения плановых мероприятий находят онкологическое заболевание на ранней стадии», — сказал он.
В области процент выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях(I–II) увеличился — с 52% в 2013 году до 55% в 2014 году. В Тюмени «Медицинский город» обладает всем перечнем диагностического и лечебного оборудования для установки диагноза злокачественного новообразования и входит в десятку лучших учреждений РФ по оказанию помощи пациентам со злокачественными новообразованиями. В арсенале врачей — рентгенологическое, ультразвуковое, эндоскопическое оборудование, а также современные радиологические методики.
На решение этой проблемы направлено повышение уровня грамотности медицинских работников, развитие эффективной системы профилактических осмотров. Но сказать, что проблема онкологии решена, мы пока не можем. «К сожалению, на сегодняшний день какие-либо научные разработки не решают проблему онкологии в целом. Да, по каким-то отдельным заболеваниям есть успехи, но в комплексе эта проблема остается достаточно серьезной», — добавил Владимир Елишев.