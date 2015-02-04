Минтруда выступило против повышения пенсионного возраста

«Минфин думает, что будет какая-то экономия», — сказал министр труда Максим Топилин. Однако, по его мнению, «странно говорить о том, что будет экономия, если будет повышен пенсионный возраст». Он пояснил, что «вопрос в том — чего ждать от повышения пенсионного возраста».
В качестве примера он привел другие страны, где повышается пенсионный возраст в связи с ростом продолжительности жизни. «Там не экономия, просто не идет эскалация расходов», — заметил Топилин. По его словам, при повышении продолжительности жизни и неувеличении пенсионного возраста государству «нужно платить большее количество лет ту же массу денег».
Поэтому, на его взгляд, «странно говорить о том, что, даже если пенсионный возраст будет повышен, будет экономия». «Надо смотреть всю модель — нужно говорить о том, что повысится размер пенсии или в перспективе не будет роста расходов, потому что продолжительность жизни будет расти и не будет увеличиваться нагрузка на бюджет, на работодателей», — призвал он.
Топилин отметил, что в России есть серьезные резервы по поступлениям в Пенсионный фонд, поскольку порядка 20 млн человек в трудоспособном возрасте сейчас не выплачивают страховые взносы. «Мы (Минтруда) считаем, что разница между возрастом выхода на пенсию и продолжительностью жизни пока маленькая» — отметил глава ведомства, сообщив, что, по предварительным данным, продолжительность жизни в России составляет в среднем 71 год.
Топилин добавил, что в западных странах именно молодежь выступает за неповышение пенсионного возраста, поскольку это резкое сокращение рабочих мест и возможностей для молодежи.
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