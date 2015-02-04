Минтруда выступило против повышения пенсионного возраста

Поэтому, на его взгляд, «странно говорить о том, что, даже если пенсионный возраст будет повышен, будет экономия». «Надо смотреть всю модель — нужно говорить о том, что повысится размер пенсии или в перспективе не будет роста расходов, потому что продолжительность жизни будет расти и не будет увеличиваться нагрузка на бюджет, на работодателей», — призвал он.