Матери погибших при пожаре в Ярково детей грозит тюремный срок

Напомним, частный дом на две семьи в Ярково загорелся в ночь на 17 декабря 2014 года. В одной из квартир находились четверо детей, которых мать оставила одних, закрыв на ключ. По данным прокуратуры, причиной пожара стало неосторожное обращение одного из малышей с огнем. Все дети — девочки в возрасте 2 месяцев, 1 года 7 месяцев и 5 лет, а также 3-летний мальчик — погибли от острого отравления продуктами горения.
Было установлено, что их мать еще 16 декабря в 16.00 ушла к подруге, у которой снимала квартиру, а потом вместе с ней в кафе. Как сообщали ранее в следственном управлении, женщины распивали алкогольные напитки. Домой нерадивая мать вернулась только в 3 часа ночи, когда дом уже горел.
В отношении Валентины Щелкуновой было возбуждено уголовное дело, ее поместили под стражу. В настоящее время дело передано в Ярковский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Там отметили, что суд вынесет свой вердикт по совокупности преступлений. Таким образом, женщине может грозить лишение свободы на несколько лет.
Отметим, что ранее по инициативе прокуратуры к дисциплинарной ответственности в связи с гибелью детей в Ярково были привлечены 18 сотрудников различных органов и учреждений. Семью, в которой воспитывались малыши, нельзя было назвать благополучной, однако должностные лица не осуществляли должного контроля за ней.