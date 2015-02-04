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Матери погибших при пожаре в Ярково детей грозит тюремный срок

4 февраля 2015, 11:32
Направлено в суд уголовное дело в отношении 27-летней Валентины Щелкуновой — жительницы села Ярково, четверо детей которой погибли в результате пожара. Женщина обвиняется по ч.3 ст.109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Напомним, частный дом на две семьи в Ярково загорелся в ночь на 17 декабря 2014 года. В одной из квартир находились четверо детей, которых мать оставила одних, закрыв на ключ. По данным прокуратуры, причиной пожара стало неосторожное обращение одного из малышей с огнем. Все дети — девочки в возрасте 2 месяцев, 1 года 7 месяцев и 5 лет, а также 3-летний мальчик — погибли от острого отравления продуктами горения.

Было установлено, что их мать еще 16 декабря в 16.00 ушла к подруге, у которой снимала квартиру, а потом вместе с ней в кафе. Как сообщали ранее в следственном управлении, женщины распивали алкогольные напитки. Домой нерадивая мать вернулась только в 3 часа ночи, когда дом уже горел.

В отношении Валентины Щелкуновой было возбуждено уголовное дело, ее поместили под стражу. В настоящее время дело передано в Ярковский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Там отметили, что суд вынесет свой вердикт по совокупности преступлений. Таким образом, женщине может грозить лишение свободы на несколько лет.

Отметим, что ранее по инициативе прокуратуры к дисциплинарной ответственности в связи с гибелью детей в Ярково были привлечены 18 сотрудников различных органов и учреждений. Семью, в которой воспитывались малыши, нельзя было назвать благополучной, однако должностные лица не осуществляли должного контроля за ней.

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