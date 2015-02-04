Матери погибших при пожаре в Ярково детей грозит тюремный срок

Напомним, частный дом на две семьи в Ярково загорелся в ночь на 17 декабря 2014 года. В одной из квартир находились четверо детей, которых мать оставила одних, закрыв на ключ. По данным прокуратуры, причиной пожара стало неосторожное обращение одного из малышей с огнем. Все дети — девочки в возрасте 2 месяцев, 1 года 7 месяцев и 5 лет, а также 3-летний мальчик — погибли от острого отравления продуктами горения.