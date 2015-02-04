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Бизнесмен хотел дешево купить картошку, но оказался обманут мошенником

4 февраля 2015, 14:12
Тюменские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Он обманул предпринимателя из Свердловской области.

Тюменские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Он обманул предпринимателя из Свердловской области.

Бизнесмен увидел в интернете объявление о продаже картофеля по низкой цене и договорился с продавцом о приобретении 20 тонн овощей. В качестве предоплаты предприниматель перечислил на банковскую карту 20 тысяч рублей. После этого покупатель отправил в село Ярково за товаром водителя, который произвел с продавцом окончательный расчет. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, после получения денег фигурант скрылся с 260 тысячами рублей.

Полицейскими установлена личность подозреваемого. Это ранее судимый за аналогичное преступление 50-летний Джумшуд Мехрали оглы, зарегистрированный в Курганской области и возможно передвигающийся на автомашине Great Wall черного цвета. Может представиться Асланом.

Всем, кто может помочь в установлении места нахождения подозреваемого, просьба обратиться в органы внутренних дел по месту проживания или на «телефон доверия» УМВД России по Тюменской области: 8(3452)29-14-32. Анонимность гарантируется.

#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Таня#Происшествия
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