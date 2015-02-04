Бизнесмен хотел дешево купить картошку, но оказался обманут мошенником

Бизнесмен увидел в интернете объявление о продаже картофеля по низкой цене и договорился с продавцом о приобретении 20 тонн овощей. В качестве предоплаты предприниматель перечислил на банковскую карту 20 тысяч рублей. После этого покупатель отправил в село Ярково за товаром водителя, который произвел с продавцом окончательный расчет. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, после получения денег фигурант скрылся с 260 тысячами рублей.