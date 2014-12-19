Владимир Якушев оценил взаимодействие правительства и облдумы в 2014 году на «хорошо»

Глава региона подчеркнул, что если ставить оценку по пятибалльной шкале совместной работе с парламентом в 2014 году, вырисовывается твердая четверка. «Оценку „отлично“ не ставлю, чтобы было к чему стремиться в 2015 году. У нас с депутатским корпусом есть четкое понимание, куда нужно двигаться региону, чтобы улучшить качество жизни населения», — резюмировал Владимир Якушев.
В ходе заседания думы был заслушан отчет об исполнении бюджета Тюменской области за девять месяцев 2014 г. Доходы составили 110 млрд. 492 млн рублей (89% к годовому плану), расходы — 84 млрд. 344 млн. рублей (61% к уточненным годовым назначениям). Причем на финансирование социальной сферы направлено более 39 млрд. рублей (46% от общего объема расходов областного бюджета).
Кроме того, депутаты проголосовали за внесение изменений в областной бюджет на 2014 год. Доходы региональной казны увеличиваются на 6 млрд. 287 млн. рублей (или на 5%) и составят в сумме 130 млрд. 65 млн. рублей. Расходы увеличиваются на 2 млрд. 980 млн рублей (или на 14%) и составят 141 млрд. 355 млн. рублей.
Председатель областного парламента Сергей Корепанов отметил слаженную работу депутатского корпуса и правительства региона в этом году. «Задачами на ближайшее будущее для всех нас, несомненно, является реализация посланий губернатора областной думе и президента РФ Федеральному Собранию», — подчеркнул спикер облдумы.