Владимир Якушев оценил взаимодействие правительства и облдумы в 2014 году на «хорошо»

Глава региона подчеркнул, что если ставить оценку по пятибалльной шкале совместной работе с парламентом в 2014 году, вырисовывается твердая четверка. «Оценку „отлично“ не ставлю, чтобы было к чему стремиться в 2015 году. У нас с депутатским корпусом есть четкое понимание, куда нужно двигаться региону, чтобы улучшить качество жизни населения», — резюмировал Владимир Якушев.