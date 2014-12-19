В Тюменской области закрываются магазины Spar

Как сообщил РБК представитель управляющей компании торгового комплекса «Европа-сити» (Нижневартовск, ХМАО) Анатолий Рыков, «Партнер-маркет» прислали уведомление о том, что в Нижневартовске SPAR прекращает свою работу.
«В документе уточнялось, что гипермаркет закрывается в виду неудовлетворительного финансового положения», — говорит Рыков. Он также уточнил, что гипермаркет занимал в торговом центре 5 тыс. 400 метров, в магазине работали 112 сотрудников. Остатки продуктов уже вывезены, объект находится под охраной.
«Паники нет. К данному гипермаркету было много вопросов и по качеству обслуживания, и по ассортименту. В Нижневартовске SPAR проработал почти два года. И это не единственный сетевой магазин, который закрывает „Партнер-маркет“. SPAR (нидерландская сеть супермаркетов) уже закрылся в Тобольске», — уточняет Анатолий Рыков.
По неофициальной информации, часть продавцов будет трудоустроена в сети «Подсолнух», также помощь в трудоустройстве уволенных сотрудников готов оказать «Магнит».
На вопрос, будут ли закрыты магазины в Тюмени, давать ответ в компании «Партнер-маркет» отказались. «Мы не даем никаких комментариев. Если магазин убыточный, то собственник в праве его закрыть», — сказала секретарь гендиректор компании Геннадия Разницына.
Отметим, что ранее представители ООО «Партнер-маркет», напротив, заявляли о своей готовности развивать сеть магазинов SPAR в регионах тюменской «матрешки», включая Ямал. Непосредственно в России международная сеть супермаркетов была представлена в 2000 году, а к концу 2013 года количество магазинов под брендом SPAR составило 363. Деятельность партнеров SPAR Россия координирует компания SPAR International B.v. расположенная в Амстердаме.
Фото: sparural.ru