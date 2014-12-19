В Тюменской области закрываются магазины Spar

«Паники нет. К данному гипермаркету было много вопросов и по качеству обслуживания, и по ассортименту. В Нижневартовске SPAR проработал почти два года. И это не единственный сетевой магазин, который закрывает „Партнер-маркет“. SPAR (нидерландская сеть супермаркетов) уже закрылся в Тобольске», — уточняет Анатолий Рыков.