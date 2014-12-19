У Тюменьагропромбанка отозвали лицензию

Согласно позиции ЦБ, «руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения». Также в пресс-релизе утверждается, что банк в 2014 году был вовлечен в проведение сомнительных операций в крупных объемах.