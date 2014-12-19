У Тюменьагропромбанка отозвали лицензию

Лицензия отозвана с 19 декабря. В банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщении ЦБ.
«Тюменьагропромбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требования надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)», — отмечается в пресс-релизе.
Согласно позиции ЦБ, «руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения». Также в пресс-релизе утверждается, что банк в 2014 году был вовлечен в проведение сомнительных операций в крупных объемах.
Банк является участником системы страхования вкладов.
Как сообщалось ранее, головной офис Тюменьагропромбанка был закрыт 15 декабря в связи с введением запретов и ограничений со стороны регулятора и последовавшими за этим финансовыми ограничениями.
Банк имеет филиал в Москве и 20 допофисов, из которых 13 находятся на территории Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО).
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