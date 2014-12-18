В Тюменской области подорожает проезд в пригородных и междугородных автобусах

Поводом к повышению цен послужило декабрьское постановление правительства области «О предельных тарифах на перевозку пассажиров автомобильным транспортом». Согласно документу, стоимость 1 км пути в автобусах с мягкими откидными сиденьями не должна превышать 2,50 руб. В автобусах общего типа с нерегулируемыми сиденьями — 1,88 руб. А в автобусах пригородного сообщения — 1,67 руб. Изменения касаются не только перевозки пассажиров, но и багажа.
В новом документе также сказано, что тарифы уже учитывают налоги в соответствии с действующим законодательством, а сам размер тарифа является предельным, то есть максимально допустимым. За руководителями перевозчиков остается право самостоятельно понижать тарифы.
Несмотря на это, администрация тюменского автовокзала решила повысить стоимость пассажирских «по максимуму», утвердив новые предельные тарифы в качестве основных. «Это наша традиционная практика, — сообщила начальник производственно-эксплуатационного отдела „Объединения автовокзалов и автостанций“ Ираида Евстратова, — Нам прислали постановление и мы его выполняем. Других причин повышать цены у нас нет».
Предельные тарифы, функционирующие до 2015 года, устанавливают верхнюю ценовую планку для междугородных автобусов с мягкими сидениями в 2,27 руб., для автобусов с нерегулируемыми сидениями — 1,71 руб., а для пригородных маршрутов — 1,52 руб.
Таким образом, стоимость поездки в Тобольск уже с первого января возрастет с 630 до 694 рублей, а в Ишим — с 775 до 853 рублей. Проезд до Винзилей подорожает с 42 до 47 рублей, а в Уват с 985 до 1085 рублей. Цена билета на автобус маршрута «Тюмень — Ханты-Мансийск» увеличится с 1725 до 1901 рубля.