В Тюменской области подорожает проезд в пригородных и междугородных автобусах

Таким образом, стоимость поездки в Тобольск уже с первого января возрастет с 630 до 694 рублей, а в Ишим — с 775 до 853 рублей. Проезд до Винзилей подорожает с 42 до 47 рублей, а в Уват с 985 до 1085 рублей. Цена билета на автобус маршрута «Тюмень — Ханты-Мансийск» увеличится с 1725 до 1901 рубля.