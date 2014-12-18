В Антипино пройдет экстремальный мотокросс для любителей и профессионалов

Спортсмены-любители выступят на соревнованиях в самом многочисленном классе на сегодняшний день. «С каждым годом любителей становится больше, — отмечает директор ДЮСШ „Старт ХХI век“ Андрей Утусиков. — В этом году от общего количества участников численность любителей составит 30%. Спортсмены разного возраста и разных профессий приезжают на своих собственных мотоциклах, чтобы померяться „силой“ на мототреке. Среди заявившихся есть одна 20-летняя девушка Виктория Иванова, которая занимается у нас на любительском уровне уже второй год. За это время она успела стать бронзовым призером чемпионата Тюменской области в командном зачете и серебряным призером Курганской области по мотокроссу».