В Антипино пройдет экстремальный мотокросс для любителей и профессионалов

Впервые зимние мотогонки с препятствиями в Антипино прошли 18 декабря 2005 года. С тех пор уже на протяжении девяти лет соревнования проводятся исключительно на базе ДЮСШ, где в настоящее время тренируются юные воспитанники школы.
По предварительным данным организаторов, в соревнованиях примут участие около 30 спортсменов, в том числе ветераны спорта и обычные любители. На сегодняшний день к участию в соревнованиях заявлены спортсмены от 8 до 48 лет из НОУ «ТЮМЕНСКАЯ ОТШ РОСТО» (ДОСААФ), Центра спорта и отдыха «Воронинские горки», «Мотоциклетной федерации Тюменской области», МАОУ ДОД ДЮСШ «Старт ХХI век».
Как сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени, самым юным участником соревнований станет 8-летний воспитанник ДЮСШ «Старт XXI век». Самым взрослым спортсменом в категории «Ветераны спорта» станет 48-летний участник Игорь Луняшин, выходец Антипинского мотоклуба, знающий не понаслышке всю историю развития мотоциклетного спорта.
Спортсмены-любители выступят на соревнованиях в самом многочисленном классе на сегодняшний день. «С каждым годом любителей становится больше, — отмечает директор ДЮСШ „Старт ХХI век“ Андрей Утусиков. — В этом году от общего количества участников численность любителей составит 30%. Спортсмены разного возраста и разных профессий приезжают на своих собственных мотоциклах, чтобы померяться „силой“ на мототреке. Среди заявившихся есть одна 20-летняя девушка Виктория Иванова, которая занимается у нас на любительском уровне уже второй год. За это время она успела стать бронзовым призером чемпионата Тюменской области в командном зачете и серебряным призером Курганской области по мотокроссу».
Пробные заезды на трассе состоятся в 11 часов, в 13.00 запланировано торжественное открытие гонок, закрытие и награждение победителей — в 16 часов.