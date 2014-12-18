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Тюменские студенты ищут новые источники энергии

18 декабря 2014, 12:17
В УрФУ стартовала Всероссийская студенческая олимпиада по энергосбережению. Российские студенты представят собственное видение энерго- и ресурсосбережения и возобновляемых источников энергии.

Четыре дня в Уральском федеральном университете студенты российских вузов будут соревноваться в знаниях и представлять свои проекты по энергосбережению в ходе традиционной Всероссийской студенческой олимпиады по энерго- и ресурсосбережению.

Также в дни олимпиады студенты и молодые сотрудники Уральского энергетического института (УралЭНИН), Института материаловедения и металлургии (ИММт), Строительного института (СТИ), Химико-технологического института (ХТИ) УрФУ, а также студенты других университетов Екатеринбурга, Магнитогорска, Самары, Москвы, Кирова, Тюмени, Челябинска, Санкт-Петербурга и других городов представят свои доклады на темы, касающиеся энерго- и ресурсосбережения, энергообеспечения и нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

Для полного погружения участников в тематику университет организовал участие в выставке «Энерго-ПромЭкспо 2014», где будут представлены работы молодых ученых, аспирантов и студентов-энергетиков, а также научной молодежи других специальностей.

Фото: http://www.ecoteco.ru

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