Тюменские студенты ищут новые источники энергии

Также в дни олимпиады студенты и молодые сотрудники Уральского энергетического института (УралЭНИН), Института материаловедения и металлургии (ИММт), Строительного института (СТИ), Химико-технологического института (ХТИ) УрФУ, а также студенты других университетов Екатеринбурга, Магнитогорска, Самары, Москвы, Кирова, Тюмени, Челябинска, Санкт-Петербурга и других городов представят свои доклады на темы, касающиеся энерго- и ресурсосбережения, энергообеспечения и нетрадиционных возобновляемых источников энергии.