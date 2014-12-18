Рост цен на минувшей неделе стал максимальным за год

В последние месяцы на инфляцию отрицательно влияет падение курса рубля. Начиная с июня рубль стал дешевле по отношению к доллару в два раза, что предопределило рост цен как на импортные, так и на отечественные товары. Кроме того, введенные в августе санкции против сельскохозяйственного сектора США, Австралии, Канады и ЕС, также негативно подействовали на цены.