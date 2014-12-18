Рост цен на минувшей неделе стал максимальным за год

За прошедшую неделю гречневая крупа стала дороже на 4,2 процента, сахар-песок — на 3,1 процента, яйца — на 2,7 процента, рыба мороженая, масло подсолнечное, мука и рис — на 1,2–1,9 процента, говядина, свинина, творог, сыры, консервы мясные, маргарин, чай, пшено, макаронные изделия и вермишель — на 0,6–1,1 процента.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3 процента, в том числе на капусту — 7,8 процента, морковь, помидоры и огурцы — 3,5–4,8 процента. Цены на бензин автомобильный снизились на 0,4 процента, на дизельное топливо — не изменились.
Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам года должна составить 9 процентов. В прошлом году она была ниже 7 процентов. Об этом пишет «Лента. Ру».
В последние месяцы на инфляцию отрицательно влияет падение курса рубля. Начиная с июня рубль стал дешевле по отношению к доллару в два раза, что предопределило рост цен как на импортные, так и на отечественные товары. Кроме того, введенные в августе санкции против сельскохозяйственного сектора США, Австралии, Канады и ЕС, также негативно подействовали на цены.
Фото: gazeta-volga.ru