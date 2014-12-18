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Путин призвал банки заморозить ставки по ипотеке

18 декабря 2014, 17:25
После резкого повышения Центробанком ключевой ставки развивать ипотечный рынок будет сложно. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции. Глава государства призвал банки не пересматривать ставки по ипотечным кредитам.
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Тюмень

Президент напомнил, что в последние годы рынок ипотеки развивался быстрее, чем ожидалось. «Конечно, при 17 процентах ключевой ставки Центробанка развивать ипотеку сложное дело, если вообще возможное», — отметил Путин. Об этом пишет «Ленты.ру».

«После того как ключевые ставки Центробанка с начала года с 5,5 процента увеличивались, объем ипотеки не сокращался, а коммерческие банки, как это ни странно, не повышали, соответственно, уровень ипотечных кредитов», — сказал Путин.

«Надеюсь, что и сейчас банки не будут спешить с пересмотром этих ставок под ипотечные кредиты, потому что это важно и для людей, для решения социальных задач, это важно и для экономики», — сказал глава государства.

Владимир Путин также считает, что правительство совместно с ЦБ должны подумать о специальных инструментах для поддержки ипотеки.

Напомним, ранее 17 декабря ЦБ разрешил банкам повышать ставки по потребительским и автокредитам без ограничений. Эта мера будет действовать до 1 июля 2015 года. 16 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. После этого банки заявили о намерении повысить ставки по кредитам (как потребительским, так и ипотечным) и вкладам.

Фото: milknet.ru

#Новости#Ипотека#Тюмень#Президент РФ#Саша#Общество
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