Путин призвал банки заморозить ставки по ипотеке

Президент напомнил, что в последние годы рынок ипотеки развивался быстрее, чем ожидалось. «Конечно, при 17 процентах ключевой ставки Центробанка развивать ипотеку сложное дело, если вообще возможное», — отметил Путин. Об этом пишет «Ленты.ру».
«После того как ключевые ставки Центробанка с начала года с 5,5 процента увеличивались, объем ипотеки не сокращался, а коммерческие банки, как это ни странно, не повышали, соответственно, уровень ипотечных кредитов», — сказал Путин.
«Надеюсь, что и сейчас банки не будут спешить с пересмотром этих ставок под ипотечные кредиты, потому что это важно и для людей, для решения социальных задач, это важно и для экономики», — сказал глава государства.
Владимир Путин также считает, что правительство совместно с ЦБ должны подумать о специальных инструментах для поддержки ипотеки.
Напомним, ранее 17 декабря ЦБ разрешил банкам повышать ставки по потребительским и автокредитам без ограничений. Эта мера будет действовать до 1 июля 2015 года. 16 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. После этого банки заявили о намерении повысить ставки по кредитам (как потребительским, так и ипотечным) и вкладам.
Фото: milknet.ru