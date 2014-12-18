Обворовал официантку, вахтовиков, а потом добрался и до магазина

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 38-летнего Германа Исаева, который воровал в основном мобильные телефоны, но только ими не ограничивался. Он обвиняется по ст. 158 (кража) и 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере).
В октябре 2013 года Исаев условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за хищения чужого имущества. Однако на путь исправления он не встал и вновь занялся воровским ремеслом. В период с 8 мая по 23 июля 2014 года мужчина совершил семь краж и одно покушение на кражу. В основном он воровал сотовые телефоны, оставленные без присмотра, — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
8 мая Исаев зашел в служебное помещение одного из ресторанов и украл из сумки официантки сотовый телефон Samsung Galaxy S4 стоимостью 23,7 тысячи рублей.
22 июля около полуночи он забрел в одно из тюменских общежитий, где проживали вахтовики. Увидев, что дверь в комнату не закрыта, он обворовал трех спящих человек, забрав два сотовых телефона, два портмоне, 100 рублей, 50 евро и банковскую карту, с которой потом попытался в банкомате снять деньги, но не смог подобрать пин-код.
А утром 23 июля Исаев заявился на центральный рынок. Там он скальпелем взломал замок на витрине и похитил сразу семь сотовых телефонов и четыре карты оплаты.
28 июля рецидивист был задержан и заключен под стражу. Установить похитителя помогли записи с видеокамер, установленных на банкомате, в сервисном центре и на рынке, а также отпечатки пальцев на витрине. Всего Исаевым было похищено 13 сотовых телефона, 1 ноутбук, два портмоне, банковская карта, 100 рублей и 50 евро. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 90 тысяч рублей.
Кроме того, он обвиняется в приобретении для личного употребления синтетического наркотика («соль») массой 0,36 граммов.