Обворовал официантку, вахтовиков, а потом добрался и до магазина

В октябре 2013 года Исаев условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за хищения чужого имущества. Однако на путь исправления он не встал и вновь занялся воровским ремеслом. В период с 8 мая по 23 июля 2014 года мужчина совершил семь краж и одно покушение на кражу. В основном он воровал сотовые телефоны, оставленные без присмотра, — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.