Начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая автошкола Тюменской области»

Для победителей и призеров номинации «Лучшая широкопрофильная автошкола» предусмотрены денежные призы в размере от 700 до 400 тысяч рублей. Победитель номинации «Лучшая узкопрофильная автошкола Тюменской области» получит 500 тысяч рублей. Участники, занявшие второе и третье места получат 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Победитель в номинации «Лучшая сельская автошкола Тюменской области» получит 200 тысяч рублей.
Документы для участия в конкурсе принимаются областным департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования, расположенном по улице Республики, 24, кабинет 301.
Более подробную информацию можно получить на официальном портале органов госвласти Тюменской области или по телефонам: 55-67-00, 55-67-15.