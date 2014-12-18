Начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая автошкола Тюменской области»

Для победителей и призеров номинации «Лучшая широкопрофильная автошкола» предусмотрены денежные призы в размере от 700 до 400 тысяч рублей. Победитель номинации «Лучшая узкопрофильная автошкола Тюменской области» получит 500 тысяч рублей. Участники, занявшие второе и третье места получат 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Победитель в номинации «Лучшая сельская автошкола Тюменской области» получит 200 тысяч рублей.