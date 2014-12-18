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Начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая автошкола Тюменской области»

18 декабря 2014, 09:08
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая широкопрофильная автошкола», «Лучшая узкопрофильная автошкола» и «Лучшая сельская автошкола». Срок приема документов — до 30 января 2015 года.

Для победителей и призеров номинации «Лучшая широкопрофильная автошкола» предусмотрены денежные призы в размере от 700 до 400 тысяч рублей. Победитель номинации «Лучшая узкопрофильная автошкола Тюменской области» получит 500 тысяч рублей. Участники, занявшие второе и третье места получат 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Победитель в номинации «Лучшая сельская автошкола Тюменской области» получит 200 тысяч рублей.

Документы для участия в конкурсе принимаются областным департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования, расположенном по улице Республики, 24, кабинет 301.

Более подробную информацию можно получить на официальном портале органов госвласти Тюменской области или по телефонам: 55-67-00, 55-67-15.

#Новости#Автошколы#Автомобили#Конкурсы#Транспорт#Маша#Общество
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