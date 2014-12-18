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На проезде между Старотобольским трактом и 50 лет Октября заработали светофоры

18 декабря 2014, 14:33
В связи с открытием для транспорта безымянного проезда между Старотобольским трактом и улицей 50 лет Октября, сегодня, 18 декабря, будут включены два новых светофорных объекта — на перекрестке Старотобольского тракта с безымянным проездом и в районе дома № 26 по ул. Чекистов.

Кроме того, меняется схема движения на перекрестке улиц Республики и Чекистов. При следовании по Республики в сторону города по крайней правой полосе разрешено движение прямо и направо. Правоповоротная стрелка на светофорном объекте будет демонтирована.

На перекрестке улиц Чекистов и 50 лет Октября (в районе дома № 26 по ул. Чекистов) меняются знаки приоритета. Главной дорогой становится улица 50 лет Октября.

В течение недели с момента запуска возможны корректировки в режимах работы новых светофоров. МКУ «Тюменьгортранс» просит водителей быть предельно внимательными на этих участках пути, руководствоваться дорожными знаками и сигналами светофоров.

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