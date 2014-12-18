На проезде между Старотобольским трактом и 50 лет Октября заработали светофоры

В связи с открытием для транспорта безымянного проезда между Старотобольским трактом и улицей 50 лет Октября, сегодня, 18 декабря, будут включены два новых светофорных объекта — на перекрестке Старотобольского тракта с безымянным проездом и в районе дома № 26 по ул. Чекистов.

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