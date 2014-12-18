На проезде между Старотобольским трактом и 50 лет Октября заработали светофоры

Кроме того, меняется схема движения на перекрестке улиц Республики и Чекистов. При следовании по Республики в сторону города по крайней правой полосе разрешено движение прямо и направо. Правоповоротная стрелка на светофорном объекте будет демонтирована.
На перекрестке улиц Чекистов и 50 лет Октября (в районе дома № 26 по ул. Чекистов) меняются знаки приоритета. Главной дорогой становится улица 50 лет Октября.
В течение недели с момента запуска возможны корректировки в режимах работы новых светофоров. МКУ «Тюменьгортранс» просит водителей быть предельно внимательными на этих участках пути, руководствоваться дорожными знаками и сигналами светофоров.