Готовьте фраки и платье в стиле «ампир» — вас ждут на бал

Костюмированный «Рождественский бал-маскарад» пройдет 25 декабря в историческом особняке купца Филимона Колмогорова — сейчас это Центр татарской культуры (Щербакова, 4/11).
Вы сможете окунуться в атмосферу бала, принять участие в трех танцевальных отделениях, просто отдохнуть и пообщаться. Предполагается фуршет, новогодние исторические игры и розыгрыши. Музыкальные номера в антрактах. Весь вечер будет звучать классическая музыка.
Бал состоится 25 декабря в историческом особняке купца I гильдии Филимона Колмогорова, городского головы 1880 — 1890 гг (ул. Щербакова, 4/11). Съезд гостей — в 18 часов. Начало мероприятия — в 19 часов. Ведущие бала: Светлана Пахомова — танцмейстер, Каримова Лилия — директор Центра татарской культуры.
В программе бала: вальсы, польки, кадрили — всего тридцать классических танцевальных композиций. Организаторами танцевального салона стали: общественная палата Тюменской области, общественный совет города Тюмени, центр татарской культуры, фонд «Содружество», клуб-школа исторического бального этикета и танца «Дамы и кавалеры».
Дресс-код: кавалеры — фрак, смокинг, парадный мундир. Строгий темный костюм с белой рубашкой и галстуком «бабочка», белые перчатки, туфли для танцев на паркете. Дамы — историческое платье в стиле «ампир» или «кринолин». Вечернее платье полной длины, современное бальное платье, перчатки, веер, танцевальные туфли. Маски и новогодняя мишура обязательны для всех, сообщает областной департамент культуры!
Просим заблаговременно забронировать себе места. За дополнительной информацией можно обратиться по тел. (3452) 60-21-63, 532–165, 532–166 или по E-mail: psp2003[email protected]