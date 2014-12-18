Готовьте фраки и платье в стиле «ампир» — вас ждут на бал

Вы сможете окунуться в атмосферу бала, принять участие в трех танцевальных отделениях, просто отдохнуть и пообщаться. Предполагается фуршет, новогодние исторические игры и розыгрыши. Музыкальные номера в антрактах. Весь вечер будет звучать классическая музыка.