Аферист обещал студентам Нефтегаза помочь с закрытием сессии

Сообщение увидел 18-летний студент, у которого из-за серьезной спортивной травмы были долги по девяти предметам. Студент последнего курсе Герасимчук располагал достоверными сведениями о сдаваемых в учебном заведении дисциплинах, а также знал фамилии преподавателей, поэтому смог убедить юношу, что поможет ему сдать сессию. За свою помощь аферист запросил 21770 рублей. Потерпевший в период с 17 по 19 апреля 2014 года перевел деньги на указанные мошенником счета. Впоследствии студент понял, что его обманули, и в мае обратился в правоохранительные органы.