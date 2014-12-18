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Аферист обещал студентам Нефтегаза помочь с закрытием сессии

18 декабря 2014, 13:28
В Тюмени аферист обещал студентам нефтегазового университета помочь с закрытием сессии. Одного из учащихся удалось обмануть. Парень обратился в правоохранительные органы, и теперь 23-летний Дмитрий Герасимчук — фигурант уголовного дела по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
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Тюмень

«В январе 2014 года студент нефтегазового университета Герасимчук воспользовался паролем от WiFi интернет-провайдера своих соседей и в социальной сети „ВКонтакте“ под вымышленным именем создал страницу, разместив на ней чужую фотографию. После этого молодой человек в соцсети опубликовал сообщение, что окажет помощь студентам нефтегазового университета в закрытии сессии», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сообщение увидел 18-летний студент, у которого из-за серьезной спортивной травмы были долги по девяти предметам. Студент последнего курсе Герасимчук располагал достоверными сведениями о сдаваемых в учебном заведении дисциплинах, а также знал фамилии преподавателей, поэтому смог убедить юношу, что поможет ему сдать сессию. За свою помощь аферист запросил 21770 рублей. Потерпевший в период с 17 по 19 апреля 2014 года перевел деньги на указанные мошенником счета. Впоследствии студент понял, что его обманули, и в мае обратился в правоохранительные органы.

В ходе расследования по IP-адресу установили интернет-провайдера, а потом и супругов (соседей Герасимчука), которым IP-адрес был предоставлен. Они рассказали, что пароль от WiFi для выхода в Интернет давали только Герасимчуку. Так был установлен обманщик. В ходе следствия он вернул потерпевшему деньги.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Мошенничество#Тюмень#Таня#Происшествия
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