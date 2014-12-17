Тюменские работодатели начали лишать подчиненных денег и корпоративов

У других ситуация не столь приятна. Кое-где пожаловались на три отказа за день. Бизнес в легкой панике, и эта паника рано или поздно ударит по всем остальным. Практически все опрошенные предприниматели говорили, что уже думают, кого из работников сократить после Нового года. При этом никто не захотел выступать открыто на большой аудитории, раскрывая свое имя и название своих фирм: «Да может, все еще наладится, а я сейчас признаюсь, что испугался», — просто сказал один из собеседников.