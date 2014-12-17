Тюменские работодатели начали лишать подчиненных денег и корпоративов

Самая большая очередь в тюменском обменнике накануне была в Ханты-Мансийском банке: здесь для горожан, скупающих валюту, предложили лучшую цену. В Сбербанке и Сургутнефтегазбанке тоже было многолюдно, так что во второй половине дня в последнем не выдержали и приостановили операции с валютой.
Такого скачка пары евро-доллар за полтора часа в городе не ожидал никто. Уже вечером котировки стали популярной темой: в магазинах, на остановках, в соцсетях и разговорах все пытались осмыслить происходящее.
Пока простые граждане решали проблемы в обменниках, владельцы бизнеса срочно оптимизировали расходы. «В первую очередь мы сэкономили на декабрьских премиях, — признались в одной из компаний города. — Возможно, откажемся от новогоднего корпоратива».
Как выяснилось после нескольких телефонных звонков, корректировать новогодние расходы планируют многие. Две владелицы средних по тюменским меркам структур сказали, что уже отказались от оплаченных ресторанов. Где-то упомянули про отказ от подарков для детей сотрудников.
В одной из ресторанных сетей города пояснили, что пока у них был один отказ от новогоднего корпоратива, но заметили, что на рынке они и так работают по сниженным, по сравнению с прошлым годом, ценам: «Время дорогих корпоративов кончилось. Отказов не ждем, цена-то низкая», — признались в офисе сети.
У других ситуация не столь приятна. Кое-где пожаловались на три отказа за день. Бизнес в легкой панике, и эта паника рано или поздно ударит по всем остальным. Практически все опрошенные предприниматели говорили, что уже думают, кого из работников сократить после Нового года. При этом никто не захотел выступать открыто на большой аудитории, раскрывая свое имя и название своих фирм: «Да может, все еще наладится, а я сейчас признаюсь, что испугался», — просто сказал один из собеседников.
Фото: http://big-radio.ru