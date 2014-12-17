Тюменские отличники отправятся на елку в Кремль

Настоящее новогоднее чудо ждет тюменских школьников, которые отправятся на общероссийскую новогоднюю елку в Государственный Кремлевский Дворец.
В этом году в состав делегации от города Тюмени вошли: отличники учебы, победители, призеры и лауреаты предметных олимпиад, соревнований, конкурсов, фестивалей городского, регионального и общероссийского уровней. Всего 42 учащихся, в том числе кадеты «Тюменского президентского кадетского училища».
Напомним, что ежегодно формирование делегации проводится на конкурсной основе, по решению комиссии, в состав которой входят представители муниципальных органов управления образованием, молодежной политики, спорта, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, территориальных органов внутренних дел.
Побывать на главной елке страны означает попасть в сказку. Однако такой шанс выпадает далеко не каждому. Для того, чтобы посетить мероприятие всероссийского уровня нужно приложить немало усилий, причем старания оцениваются за все годы обучения в школе.
Уникальный шанс отправиться в Москву на главную елку страны выпал ученику 6 класса школы № 32 Михаилу Ткачину. Мальчик успешен как в дисциплинах естественнонаучного цикла, так и в гуманитарных предметах. Миша является участником школьных и городских предметных олимпиад, научно-практических конференций, активно занимается спортом. Михаил неоднократно становился призером турниров по греко-римской борьбе. «Михаила отличает дисциплинированность, исполнительность, развитое чувство долга, на него всегда можно положиться. Если Миша берется за поручение, то можно быть уверенным, что оно будет выполнено», — так характеризует ученика заместитель директора школы № 32 Наталья Решетникова.
Посетить Государственный Кремлевский Дворец предстоит ученице 7 класса школы № 15 Екатерине Мордаковой. Катя является активной участницей олимпиадного движения, прекрасно декламирует стихи, поет и танцует. «Я всегда мечтала попасть на Кремлевскую елку, которую каждый год мне приходилось видеть по телевизору. Сейчас у меня есть возможность увидеть сказочное представление своими глазами, оказаться среди детей, получивших возможность посетить нашу столицу, благодаря успехам в учебе»,- делится своими впечатлениями Екатерина.
Участницами поездки стали двойняшки Оксана и Снежана Лившиц, ученицы 7 класса школы № 36. В своих учебных и спортивных достижениях девочки идут наравне друг с другом, поэтому комиссией было принято решение о поездке обеих сестер. «В новый год мечты сбываются. Я хочу, чтобы каждый ребенок получил подарок. Мое новогоднее желание уже исполнилось — мы едем на Кремлевскую елку!», — рассказывает Снежана.
«Кремлевцев» ждет интересная программа. В Москву тюменская делегация отправится 24 декабря чартерным рейсом. Помимо фантастического представления в Кремле, каждый ребенок получит подарок со сладостями, также для детей будет организована экскурсионная программа «Государев двор в Измайлово». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Фото: gdevopros.ru