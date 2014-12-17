Тюменские отличники отправятся на елку в Кремль

Уникальный шанс отправиться в Москву на главную елку страны выпал ученику 6 класса школы № 32 Михаилу Ткачину. Мальчик успешен как в дисциплинах естественнонаучного цикла, так и в гуманитарных предметах. Миша является участником школьных и городских предметных олимпиад, научно-практических конференций, активно занимается спортом. Михаил неоднократно становился призером турниров по греко-римской борьбе. «Михаила отличает дисциплинированность, исполнительность, развитое чувство долга, на него всегда можно положиться. Если Миша берется за поручение, то можно быть уверенным, что оно будет выполнено», — так характеризует ученика заместитель директора школы № 32 Наталья Решетникова.