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Софья Сподаренко взяла «золото» юношеского турнира по плаванию

17 декабря 2014, 17:16
Тюменская пловчиха Софья Сподаренко завершила соревновательный год второй золотой медалью. Спортсменка победила в стометровом заплыве брассом на Всероссийских юношеских состязаниях в Волгограде.

Как сообщает АСН «Тюменская арена», накануне Софья пробилась в лидеры, заняв второе место в полуфинале. Сегодня в решающем заплыве она показала лучшее время (1 минута 7,13 секунды) и почти на полторы секунды опередила ближайшую соперницу, Дарью Чикунову из Санкт-Петербурга. Бронзовую награду завоевала Екатерина Левашова, представляющая Республику Татарстан. Победительница полуфинального заплыва Софья Андреева стала лишь пятой.

Напомним, золото юношеского первенства — не первое в коллекции Софьи Сподаренко за этот год. В ноябре спортсменка обновила юношеский рекорд России в финале чемпионата страны, завоевав серебряную медаль.

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