Софья Сподаренко взяла «золото» юношеского турнира по плаванию

Как сообщает АСН «Тюменская арена», накануне Софья пробилась в лидеры, заняв второе место в полуфинале. Сегодня в решающем заплыве она показала лучшее время (1 минута 7,13 секунды) и почти на полторы секунды опередила ближайшую соперницу, Дарью Чикунову из Санкт-Петербурга. Бронзовую награду завоевала Екатерина Левашова, представляющая Республику Татарстан. Победительница полуфинального заплыва Софья Андреева стала лишь пятой.