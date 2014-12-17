Пожар унес жизни четверых детей

Напомним, что в конце марта текущего года в том же Ярковском районе, но в деревне Комаково, произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей и двое взрослых. Следователи выяснили, что накануне пожара в семье были поминки, четверо находившихся в доме женщин выпивали и неоднократно выходили курить на веранду, где стоял диван. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).