Пожар унес жизни четверых детей

Трагедия произошла в ночь на среду,17 декабря, в селе Ярково. Там во время пожара в частном доме погибли четверо детей в возрасте от пары месяцев до пяти лет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, пожар в частном жилом доме площадью более 80 кв. метров на улице Нагорной в селе Ярково произошел около 3.30. Огонь быстро охватил деревянное здание. Пожар тушили 22 представителя МЧС и восемь единиц специальной техники. Огнем повреждены стены дома, перекрытия и кровля.
Но самое ужасное, что в результате пожара погибли четверо детей. Малыши в возрасте от пары месяцев до четырех лет были дома одни. Где находилась в момент происшествия их мать — точно неизвестно, но как сообщает Lifenews, 27-летняя женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения.
По факту пожара с трагической гибелью детей проводят проверку следователи Следственного управления СК РФ по Тюменской области. А дознавателям регионального управления МЧС предстоит выяснить точную причину возгорания. Между тем, в пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщают, что пожар произошел из-за замыкания электропроводки.
По уточненной информации, следователями уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) в отношении матери погибших детей. Женщина задержана, вскоре ей будет предъявлено обвинение.
«По предварительной версии, женщина вместе с четырьмя детьми снимала квартиру в жилом доме, расположенном в селе Ярково. 16 декабря около 16.00 она ушла из дома, закрыв детей в квартире на ключ, а сама распивала спиртные напитки со своей знакомой. Вернувшись домой только в 3 часа ночи 17 декабря и открыв дверь, женщина обнаружила клубы дыма и тела троих своих дете й. Тело четвертого малыша при тушении пожара обнаружили сотрудники МЧС», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожаротехническая экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.
Выяснение обстоятельств трагедии взял под контроль заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев и прокуратура Тюменской области.
Напомним, что в конце марта текущего года в том же Ярковском районе, но в деревне Комаково, произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей и двое взрослых. Следователи выяснили, что накануне пожара в семье были поминки, четверо находившихся в доме женщин выпивали и неоднократно выходили курить на веранду, где стоял диван. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).