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Наряди елку в фирменном стиле и выиграй репродукции картин

17 декабря 2014, 12:20
Хотите получить репродукции картин, которые украсят интерьер вашего офиса? Участвуйте в новогоднем проекте «Парад елок».
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Тюмень

Конкурс «Парад елок» — шанс получить подарок за елку в фирменном стиле вашего предприятия. Совместное декорирование новогоднего дерева принесет праздничное настроение, раскроет творческие способности сотрудников, еще больше сплотит коллектив.

Принять участие в конкурсе, организованном музейным комплексом им. И. Я. Словцова, могут организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели города.

Привнесите яркие краски в жизнь, пусть это будет буйство фантазии или наоборот — минималистическое исполнение. Ваша фирменная елка станет украшением новогоднего проекта «Рождественская колядка». Представьте первыми необычное в привычном и не упустите возможность рассказать о своей компании, услугах, товарах посетителям музея!

Заявки на участие в конкурсе и готовые фирменные елки принимаются до 28 декабря 2014 г. в музее изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47 или на электронную почту [email protected]

Оформленная или изготовленная елка требует обязательного размещения таблички с наименованием организации/учреждения.

Выбор победителя осуществляется голосами посетителей музея.

Критерии оценки — комплексное оформление елки и места, где она установлена, нестандартные дизайнерские решения, креативность. Итоги подводит конкурсная комиссия путем подсчета жетонов в присутствии представителей конкурсантов. Все участники конкурса награждаются дипломами, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

Награждение состоится 14 января музее изобразительных искусств (ул. Орджоникидзе, 47, 2 этаж).

#Новости#Музеи#Елки#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Общество
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