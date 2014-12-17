Наряди елку в фирменном стиле и выиграй репродукции картин

Привнесите яркие краски в жизнь, пусть это будет буйство фантазии или наоборот — минималистическое исполнение. Ваша фирменная елка станет украшением новогоднего проекта «Рождественская колядка». Представьте первыми необычное в привычном и не упустите возможность рассказать о своей компании, услугах, товарах посетителям музея!