Наряди елку в фирменном стиле и выиграй репродукции картин

Конкурс «Парад елок» — шанс получить подарок за елку в фирменном стиле вашего предприятия. Совместное декорирование новогоднего дерева принесет праздничное настроение, раскроет творческие способности сотрудников, еще больше сплотит коллектив.
Принять участие в конкурсе, организованном музейным комплексом им. И. Я. Словцова, могут организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели города.
Привнесите яркие краски в жизнь, пусть это будет буйство фантазии или наоборот — минималистическое исполнение. Ваша фирменная елка станет украшением новогоднего проекта «Рождественская колядка». Представьте первыми необычное в привычном и не упустите возможность рассказать о своей компании, услугах, товарах посетителям музея!
Заявки на участие в конкурсе и готовые фирменные елки принимаются до 28 декабря 2014 г. в музее изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47 или на электронную почту [email protected]
Оформленная или изготовленная елка требует обязательного размещения таблички с наименованием организации/учреждения.
Выбор победителя осуществляется голосами посетителей музея.
Критерии оценки — комплексное оформление елки и места, где она установлена, нестандартные дизайнерские решения, креативность. Итоги подводит конкурсная комиссия путем подсчета жетонов в присутствии представителей конкурсантов. Все участники конкурса награждаются дипломами, сообщает пресс-служба музейного комплекса.
Награждение состоится 14 января музее изобразительных искусств (ул. Орджоникидзе, 47, 2 этаж).