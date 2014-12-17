Лучшим маршрутом ноября стал № 47

Все места в рейтинге лучших в ноябре получили маршруты двух крупнейших перевозчиков города: ТПАТП№ 1 и ТПАТП№ 2. Это маршруты № 78, № 25, № 54 и № 15.
Пятерку худших в этом месяце возглавил маршрут № 2. Второе место у маршрута № 83 перевозчика «Тюменьавтолайн», третье место занял маршрут № 55.
Замыкают пятерку маршрут ы № 61 компании «Транс-Сервис» и № 68 предприятия «УПК «Автомобилист».
Как отметили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», рейтинг маршрута зависит не только от пунктуальности общественного транспорта. Например, по маршрутам № 2 и № 55 процент исполнения рейсов и регулярность движения находятся на высоком уровне, однако на итоговую оценку влияет большое количество обращений от горожан. Так на позиции маршрута № 2 в рейтинге сказалось большое число сообщений пассажиров о перегрузе автобусов в час пик. Сейчас Тюменьгортранс обратился к перевозчику с просьбой увеличить вместимость автобусов на этом маршруте.
Маршрутам № 61, № 68 и № 83 звание худших обеспечивают не только негативные отзывы пассажиров, но и низкая регулярность движения.