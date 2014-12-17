Лучшим маршрутом ноября стал № 47

Как отметили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», рейтинг маршрута зависит не только от пунктуальности общественного транспорта. Например, по маршрутам № 2 и № 55 процент исполнения рейсов и регулярность движения находятся на высоком уровне, однако на итоговую оценку влияет большое количество обращений от горожан. Так на позиции маршрута № 2 в рейтинге сказалось большое число сообщений пассажиров о перегрузе автобусов в час пик. Сейчас Тюменьгортранс обратился к перевозчику с просьбой увеличить вместимость автобусов на этом маршруте.