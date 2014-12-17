Бюджет 2014 года: больше всего расходов было на образование и дороги

Наиболее затратной статьей расходов в уходящем году стало образование. За 11 месяцев областной бюджет выделил на эту отрасль 21,4 млрд. рублей. На втором месте — межбюджетные трансферты в адрес различных муниципальных образований, а также дорожное хозяйство — по 18,3 млрд. рублей. Третьей по расходам стала социальная политика — 13,7 млрд. рублей. Несколько ниже был уровень расходов на здравоохранение — около 12 млрд. рублей.