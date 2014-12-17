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Бюджет 2014 года: больше всего расходов было на образование и дороги

17 декабря 2014, 10:38
Доходы бюджета Тюменской области за 11 месяцев текущего года составили более 137 млрд. рублей. Расходы были профинансированы на уровне 110 млрд. 938 млн. Таковы данные исполнения бюджета на 1 декабря, опубликованные правительством региона.
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Бюджет

Наиболее затратной статьей расходов в уходящем году стало образование. За 11 месяцев областной бюджет выделил на эту отрасль 21,4 млрд. рублей. На втором месте — межбюджетные трансферты в адрес различных муниципальных образований, а также дорожное хозяйство — по 18,3 млрд. рублей. Третьей по расходам стала социальная политика — 13,7 млрд. рублей. Несколько ниже был уровень расходов на здравоохранение — около 12 млрд. рублей.

Что касается доходов, то 95% из них, или 130,4 млрд. рублей, были получены за счет собственных налоговых и неналоговых поступлений. Лишь 6,5 млрд. было перечислено в качестве безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Основным источником дохода стал налог на прибыль организаций — 76%, налог на доходы физических лиц — 11%, налог на имущество организаций — 5%, акцизы по подакцизным товарам — 2%.

#Новости#Исполнение бюджета#Образование#Бюджет#Расходы#Алексей#Экономика
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