Задержан любитель оплачивать еду и покупки купюрами «Банка приколов»

Как сообщалось ранее, отданные тюменцем бумажки были очень похожи на настоящие пятитысячные купюры, и потерпевшие не заметили подмены. Полиция обращалась к тюменцам за помощью в установлении личности подозреваемого.
Однако и сами сотрудники правоохранительных органов не сидели сложа руки. Накануне вечером полицейские задержали на улице Ленина мужчину, по приметам похожего на подозреваемого в мошенничестве человека. Доставленный в отделение ранее судимый местный житель дал признательные показания.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание лишение свободы на срок до двух лет.