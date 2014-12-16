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Задержан любитель оплачивать еду и покупки купюрами «Банка приколов»

16 декабря 2014, 17:22
В Тюмени задержан мужчина, который некоторое время назад расплатился в магазине и в кафе-пиццерии купюрами «Банка приколов».
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Тюмень

Как сообщалось ранее, отданные тюменцем бумажки были очень похожи на настоящие пятитысячные купюры, и потерпевшие не заметили подмены. Полиция обращалась к тюменцам за помощью в установлении личности подозреваемого.

Однако и сами сотрудники правоохранительных органов не сидели сложа руки. Накануне вечером полицейские задержали на улице Ленина мужчину, по приметам похожего на подозреваемого в мошенничестве человека. Доставленный в отделение ранее судимый местный житель дал признательные показания.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание лишение свободы на срок до двух лет.

#Новости#Мошенничество#Тюмень#Таня#Происшествия
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