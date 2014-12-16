Задержан любитель оплачивать еду и покупки купюрами «Банка приколов»

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание лишение свободы на срок до двух лет.