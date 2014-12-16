Вкладчики «Тюменьагропромбанка» не могут получить свои деньги

Так, пользователь «Иап ыва» пишет: «Сегодня Тюменьагропромбанк приостановил все операции после проверки ЦБ. „Юрикам“ говорят, что программа висит». Пользователь berezovoepoleno (Тюмень) добавляет: «Банк перестал проводить операции по счетам вкладчиков, не выдавал деньги. Никаких объяснений не дают. В СМИ не слышно об отзыве лицензии. У меня на вкладе 700 тыс. рублей. Сказали, что работники сидят и разделяют счета, на которых большие суммы, на вклады по 700 тыс. руб. Подскажите, как могут пострадать вкладчики? Хватит ли остальным вкладчикам денег АСВ для выплаты страховых сумм?».