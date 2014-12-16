Вкладчики «Тюменьагропромбанка» не могут получить свои деньги

Так, пользователь «Иап ыва» пишет: «Сегодня Тюменьагропромбанк приостановил все операции после проверки ЦБ. „Юрикам“ говорят, что программа висит». Пользователь berezovoepoleno (Тюмень) добавляет: «Банк перестал проводить операции по счетам вкладчиков, не выдавал деньги. Никаких объяснений не дают. В СМИ не слышно об отзыве лицензии. У меня на вкладе 700 тыс. рублей. Сказали, что работники сидят и разделяют счета, на которых большие суммы, на вклады по 700 тыс. руб. Подскажите, как могут пострадать вкладчики? Хватит ли остальным вкладчикам денег АСВ для выплаты страховых сумм?».
Как пишет РБК, попытки получить комментарии руководства банка несколько дней назад не увенчались успехом.
Отметим, что 1 декабря 2014 года Банк России сообщил о проверке «Тюменьагропромбанка». «Результаты проверок будут учтены Банком России при осуществлении банковского надзора за кредитной организацией, в том числе при принятии Банком России решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации», — сообщает ЦБ РФ.
Сообщение ведомства совпало с рядом важных событий, связанных с банком. Так, агентство «Эксперт РА» присвоило кредитной организации очень низкий уровень кредитоспособности с «негативным» прогнозом, что означает высокую вероятность ухудшения позиций банка. И это второе понижение рейтинга «Тюменьагропромбанка» за короткий срок. Как ранее писало РБК Тюмень, в конце ноября рейтинг кредитной организации был пересмотрен с «высокого» до «приемлемого».
Помимо этого, в ноябре представители ЦБ РФ заявляли о том, что финучреждение нарушило требования закона о противодействии отмыванию средств. Но самое важное событие было связано с недавним изменением состава ключевых акционеров «Тюменьагропромбанка», которые избавились от пакетов ценных бумаг. Акции выкупили миноритарии.
Фото: inukrnews.com