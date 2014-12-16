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ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 17%

16 декабря 2014, 09:30
Совет директоров Банка России принял решение повысить с 16 декабря 2014 года ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых.
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Тюмень

Кроме того, в целях усиления действенности процентной политики кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами, на срок от 2 до 549 дней с 16 декабря 2014 года будут предоставляться по плавающей процентной ставке, установленной на уровне ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 процентного пункта. Ранее данные кредиты на срок от 2 до 90 дней предоставлялись по фиксированной ставке.

В заявлении ЦБ РФ также сообщается, что для расширения возможностей кредитных организаций по управлению собственной валютной ликвидностью было принято решение об увеличении максимального объема предоставления средств на аукционах РЕПО в иностранной валюте на срок 28 дней с $1,5 до $5,0 млрд, а также о проведении аналогичных операций на срок 12 месяцев на еженедельной основе. Об этом сообщает Meduza.

Справка:

— Ключевая ставка ЦБ РФ — процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам. Она играет роль при установлении процентных ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции.

— Предыдущий раз ЦБ РФ пересматривал ключевую ставку 11 декабря, подняв ее с 9,5% до 10,5% годовых. Всего в 2014 году Банк России изменял ключевую ставку шесть раз. В начале года ключевая ставка составляла 5,5%.

— 11 декабря ЦБ РФ сообщал, что собирается рассмотреть вопрос о ключевой ставке лишь на плановом заседании, намеченном на 30 января 2015 года.

— Решение о повышении ключевой ставки на 6,5% было принято ЦБ на фоне рекордного падения рубля, на биржевых торгах 15 декабря евро подорожал до 77,4 рубля (+5,1 рубля за день), доллар — до 62,30 рубля (+4,1 рубля).

— Индекс РТС 15 декабря обвалился на 10,12%, закрывшись на отметке 718,32 пункта, до таких значений он предыдущий раз опускался в апреле 2009 года.

Фото: nolga1125.blogspot.ru

#Новости#Экономика#Центральный банк РФ#Тюмень#Саша
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