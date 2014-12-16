ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 17%

В заявлении ЦБ РФ также сообщается, что для расширения возможностей кредитных организаций по управлению собственной валютной ликвидностью было принято решение об увеличении максимального объема предоставления средств на аукционах РЕПО в иностранной валюте на срок 28 дней с $1,5 до $5,0 млрд, а также о проведении аналогичных операций на срок 12 месяцев на еженедельной основе. Об этом сообщает Meduza.