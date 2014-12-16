Скидки и подарки в честь дня рождения фитнес-клубов «Атлетик джим»

В честь своего первого юбилея в Тюмени сеть фитнес-клубов «Атлетик джим» устраивает праздничный фитнес-корпоратив и предлагает клубные карты с суперскидками 30%!
19 декабря на дне рождения «Атлетик джим» вы сможете увидеть юмористическое шоу и выступления от лучших коллективов города, принять участие в фитнес-фотосессии и конкурсах с розыгрышами подарков, угоститься праздничным тортом и безалкогольными коктейлями. И, конечно, купить карту на целый год фитнеса с максимальными преимуществами.
А если у вас уже есть планы на 19-ое число, то с 15 по 23 декабря в фитнес-клубах «Атлетик джим» можно будет купить клубные карты по специальной цене.
Узнавайте подробности по телефону: 8-800-333-5313 (Звонок бесплатный!), а также в группе ВКонтакте: http://vk.com/athletic72