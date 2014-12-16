nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Скидки и подарки в честь дня рождения фитнес-клубов «Атлетик джим»

16 декабря 2014, 09:00
Порой так важно оказаться в нужное время в нужном месте… И если Вы давно хотите заниматься фитнесом в большом и красивом тренажерном зале по очень выгодной цене — приходите 19 декабря в 19:00 в фитнес-центр «Атлетик джим» на улице Николая Ростовцева, 2, к.1.

В честь своего первого юбилея в Тюмени сеть фитнес-клубов «Атлетик джим» устраивает праздничный фитнес-корпоратив и предлагает клубные карты с суперскидками 30%!

19 декабря на дне рождения «Атлетик джим» вы сможете увидеть юмористическое шоу и выступления от лучших коллективов города, принять участие в фитнес-фотосессии и конкурсах с розыгрышами подарков, угоститься праздничным тортом и безалкогольными коктейлями. И, конечно, купить карту на целый год фитнеса с максимальными преимуществами.

А если у вас уже есть планы на 19-ое число, то с 15 по 23 декабря в фитнес-клубах «Атлетик джим» можно будет купить клубные карты по специальной цене.

Узнавайте подробности по телефону: 8-800-333-5313 (Звонок бесплатный!), а также в группе ВКонтакте: http://vk.com/athletic72

#Новости#Спорт#Фитнес-центр#Фитнес#Женя
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25