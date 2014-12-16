Скидки и подарки в честь дня рождения фитнес-клубов «Атлетик джим»

Порой так важно оказаться в нужное время в нужном месте… И если Вы давно хотите заниматься фитнесом в большом и красивом тренажерном зале по очень выгодной цене — приходите 19 декабря в 19:00 в фитнес-центр «Атлетик джим» на улице Николая Ростовцева, 2, к.1.