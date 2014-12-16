Сбербанк предложил предпринимателям «Самоинкассацию»

Все, что для этого нужно, — заключить договор с банком и найти ближайший банкомат с функцией cash in. По словам заместителя председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России Дмитрия Солнцева, это не составит труда. Все банкоматы, которые закупаются банком в настоящее время, оснащены модулем приема денежных средств. На территории Западной Сибири 50% устройств самообслуживания Сбербанка — с функцией cash in. Современные банкоматы, с помощью которых можно произвести «самоинкассацию», есть в торговых центрах региона, офисах и Центрах развития бизнеса Сбербанка.