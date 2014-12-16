Сбербанк предложил предпринимателям «Самоинкассацию»

Все, что для этого нужно, — заключить договор с банком и найти ближайший банкомат с функцией cash in. По словам заместителя председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России Дмитрия Солнцева, это не составит труда. Все банкоматы, которые закупаются банком в настоящее время, оснащены модулем приема денежных средств. На территории Западной Сибири 50% устройств самообслуживания Сбербанка — с функцией cash in. Современные банкоматы, с помощью которых можно произвести «самоинкассацию», есть в торговых центрах региона, офисах и Центрах развития бизнеса Сбербанка.
Для совершения операции в меню банкомата необходимо последовательно выбрать следующие пункты: «Платежи наличными — Прочие платежи — Услуги банка — Прием наличный на расчетный счет ЮЛ», а также источник поступления денежных средств. Единовременно можно внести на расчетный счет до 200 тысяч рублей, но не более 40 купюр.
Услуга работает в режиме 24/7. «С помощью самоинкассации корпоративные клиенты могут сдавать выручку в любое удобное время, при этом комиссия при использовании банкомата значительно ниже, чем при традиционной инкассации», — говорит Дмитрий Солнцев. Деньги, внесенные клиентом в будние дни, будут зачислены на счет в течение часа. Если же «самоинкассация» прошла в выходные, средства поступят на счет в ближайший рабочий день.
Добавим, что за два месяца к услуге «Самоинкассация» подключились полторы тысячи клиентов Западно-Сибирского банка Сбербанка России.