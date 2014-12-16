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«Рубин» всухую проиграл «Ариаде» на выезде

16 декабря 2014, 12:07
Выездная игра «Рубина» в Волжске 15 декабря закончилась поражением от местной «Ариады» — 4:0. Тюменцы почти в полтора раза перебросали соперника, однако, так и не смогли перевести количество в качество, не забросив ни одной шайбы.

Две шайбы «Ариаде» принесло первое атакующее звено в составе Дмитрия Кириллова, Владимира Шепелева и Александра Исламова. Первая шайба влетела в ворота гостей на четвертой минуте — отличился Кириллов. На 18-й минуте успеха добились Сергей Чистяков и Юрий Назаров. Четвертое очко оказалось на счету Дениса Камаева, которому ассистировал Андрей Кучин — шайба была заброшена на 35-й минуте. Буквально через несколько секунд финальную точку в матче поставил Исламов.

Что касается «Рубина», то атаковали хоккеисты в два раза чаще соперника. Как сообщает пресс-служба клуба, общее количество бросков, которые хоккеисты совершили по воротам, едва не достигло сотни. В третьем периоде подопечные Мисхата Фахрутдинова провели более 30 бросков.

Под конец встречи защитник гостей Сергей Карпов получил 12 минут штрафа — это было первое удаление за всю игру. Волжане напротив дважды оставались в меньшинстве, однако, «рубиновцы» не смогли воспользовались ни одним шансом.

Следующую игру «Рубин» проведет уже завтра, 17 декабря, в Казани против «Барса».

#Новости#ВХЛ#ХК Рубин#Хоккей#Алексей#Спорт
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