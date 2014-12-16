«Рубин» всухую проиграл «Ариаде» на выезде

Две шайбы «Ариаде» принесло первое атакующее звено в составе Дмитрия Кириллова, Владимира Шепелева и Александра Исламова. Первая шайба влетела в ворота гостей на четвертой минуте — отличился Кириллов. На 18-й минуте успеха добились Сергей Чистяков и Юрий Назаров. Четвертое очко оказалось на счету Дениса Камаева, которому ассистировал Андрей Кучин — шайба была заброшена на 35-й минуте. Буквально через несколько секунд финальную точку в матче поставил Исламов.