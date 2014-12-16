«Рубин» всухую проиграл «Ариаде» на выезде

Две шайбы «Ариаде» принесло первое атакующее звено в составе Дмитрия Кириллова, Владимира Шепелева и Александра Исламова. Первая шайба влетела в ворота гостей на четвертой минуте — отличился Кириллов. На 18-й минуте успеха добились Сергей Чистяков и Юрий Назаров. Четвертое очко оказалось на счету Дениса Камаева, которому ассистировал Андрей Кучин — шайба была заброшена на 35-й минуте. Буквально через несколько секунд финальную точку в матче поставил Исламов.
Что касается «Рубина», то атаковали хоккеисты в два раза чаще соперника. Как сообщает пресс-служба клуба, общее количество бросков, которые хоккеисты совершили по воротам, едва не достигло сотни. В третьем периоде подопечные Мисхата Фахрутдинова провели более 30 бросков.
Под конец встречи защитник гостей Сергей Карпов получил 12 минут штрафа — это было первое удаление за всю игру. Волжане напротив дважды оставались в меньшинстве, однако, «рубиновцы» не смогли воспользовались ни одним шансом.
Следующую игру «Рубин» проведет уже завтра, 17 декабря, в Казани против «Барса».