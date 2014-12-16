Педофилов предлагают отслеживать через ГЛОНАСС

Член Совета Федерации Антон Беляков вносит в Госдуму законопроект о введении специального надзора за педофилами после отбытия ими наказания.
Поправки подготовлены в ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» и ФЗ «О полиции». Проектом закона предлагается новая обязательная мера административного надзора за педофилами, отбывшими наказание за преступления сексуального характера в отношении детей, — они обязаны будут носить несъемное электронное устройство контроля передвижения. Отслеживанием передвижения преступников, согласно законопроекту, должны заняться правоохранительные органы.
По мнению инициатора введения новой меры, это позволит сократить количество повторно совершаемых преступлений.
«Медицинская практика доказывает, что педофилия — неизлечимое заболевание, связанное с устойчивым изменением психики, — поясняет Антон Беляков. — Статистика показывает, что преступник, осужденный за изнасилование несовершеннолетнего и страдающий подобным расстройством сексуального влечения, в 97% случаев уже в течение первого года после освобождения совершает повторное нападение на ребенка».
Согласно нормам закона, действующего сегодня, суд имеет право в целях дальнейшего контроля за действиями освободившегося из тюрьмы преступника установить в отношении его меры административного надзора.
«Наш законопроект предполагает, что новой, обязательной мерой административного надзора, назначаемой педофилам, должно стать постоянное ношение несъемного электронного устройства контроля передвижения. С помощью подобного устройства сотрудники органов внутренних дел смогут осуществлять спутниковое наблюдение с использованием системы ГЛОНАСС за лицами, отбывшими наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и признанными страдающими педофилией», — уверен парламентарий.
В качестве аргументов в пользу изменения законодательства Беляков также приводит международный опыт и положения вступившей в силу в 2010 году Конвенции о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, принятой в 2007 году Комитетом министров Совета Европы.
Меры по электронному отслеживанию передвижения педофилов применяются в США, Франции, Великобритании, Эстонии и Южной Корее. Статистические исследования, проведенные южнокорейскими специалистами, показали, что преступники, носящие электронные устройства контроля передвижения, гораздо меньше склонны к рецидивам. Так, из 219 человек, которые были осуждены за изнасилование, а затем носили электронные браслеты, только один совершил аналогичное преступление повторно, рассказал Беляков «Известиям».
В рамках закона также предполагается создание единой базы педофилов и вводится обязанность полиции доводить до граждан информацию о пребывании и проживании в том или ином населенном пункте лиц, ранее осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В пояснительной записке к документу отмечается, что аналогичный опыт используется в США.
В экспертном сообществе к инициативе относятся положительно. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов считает, что подобная мера давно необходима в России, а ее результатом станет резкое снижение рецидивов преступлений.
«Это правильная инициатива. Во всем развитом мире действуют подобные системы, особенно в США. Например, освобожденный педофил обязан проживать там, где ему предпишут. А если педофил появляется возле детских учреждений любого уровня ближе, чем ему позволено, его возвращают в тюрьму по решению прокурора, что называется без суда и следствия, — рассказал эксперт. — Это общепринятая практика. У нас она пока не развита. Возможно, потому что территория и технические возможности правоохранительных органов не позволяют. Но это абсолютно правильная инициатива. Чем жестче мы будем относиться к педофилам, тем лучше».
В Госдуме к предложению члена Совета Федерации отнеслись скептически. Председатель комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, являющийся также председателем общественной организации «Ассоциация юристов России», отметил, что прописать такую норму в качестве временной, возможно, есть смысл.
«Меня уже не удивляет такое внимание к этой теме. Человеку можно в приговоре указать срок, при этом можно указать, что какой-то период времени за ним осуществляется надзор. Если в этот период времени войдет ношение браслета, наверное, это возможно», — пояснил Крашенинников.
Парламентарий также обратил внимание на то, что вопрос достаточно сложен и противоречив.
«Что такое преступление против несовершеннолетних? Все рассуждают по-разному. Есть мнение, что это преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. А некоторые полагают, что это развратные действия, ну, например, в туалет сходил человек, а его дети увидели. Очень много разночтений», — добавил депутат.