Педофилов предлагают отслеживать через ГЛОНАСС

«Это правильная инициатива. Во всем развитом мире действуют подобные системы, особенно в США. Например, освобожденный педофил обязан проживать там, где ему предпишут. А если педофил появляется возле детских учреждений любого уровня ближе, чем ему позволено, его возвращают в тюрьму по решению прокурора, что называется без суда и следствия, — рассказал эксперт. — Это общепринятая практика. У нас она пока не развита. Возможно, потому что территория и технические возможности правоохранительных органов не позволяют. Но это абсолютно правильная инициатива. Чем жестче мы будем относиться к педофилам, тем лучше».