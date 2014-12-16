Главную новогоднюю ель в Тюмени встретят фейерверком

У главной ёлки на площади 400-летия Тюмени дважды в день со 2-го по 7-е января, в 13 и в 18 часов, будут проходить игровые программы «В Резиденции Деда Мороза». Накануне Нового года, 31 декабря, в 14 часов здесь же состоится праздничный новогодний флешмоб. Каждый горожанин сможет публично поздравить тюменцев с наступающим Новым годом, принять участие в конкурсах, подвижных играх и розыгрышах, а также получить призы от Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.