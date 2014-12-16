Главную новогоднюю ель в Тюмени встретят фейерверком

Как сообщает пресс-служба администрации города, места установки новогодних елок в Тюмени традиционно определяются таким образом, чтобы площадка возле каждой из них стала местом активного отдыха горожан в течение всех новогодних праздников и каникул. Новогодние ели появятся, в частности, в сквере Депутатов, Комсомольском сквере, на площади у здания Западно-Сибирского центра нефти и газа и т.д.
Тем не менее, центром новогодних празднеств должна в этом году стать площадь 400-летия Тюмени. Ледовый городок «Зимние забавы» здесь начали возводить в конце ноября. В композиции помимо новогодней ели будет ледовый каток, девять основных фигур, мелкие элементы и колонны. Как отметила директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева, погодные условия в этом году были весьма благоприятными. Это позволило начать стройку раньше. К настоящему моменту работу завершены на 90 процентов.
Торжественное открытие ледового городка состоится в 17 часов 26 декабря. Мероприятие пройдет в формате массового гулянья с зимними забавами, спортивными конкурсами, музыкальными площадками, а также горячим чаем и выпечкой. На центральной сцене также запланирован праздничный концерт, награждение победителей творческого конкурса «Огни Тюмени» и поздравления официальных лиц города. Завершится вечер фейерверком.
Новогодние праздничные программы запланированы на всей территории города. Предполагается, что в течение всех новогодних каникул на них будут проходить различные спортивные и концертные мероприятия.
У главной ёлки на площади 400-летия Тюмени дважды в день со 2-го по 7-е января, в 13 и в 18 часов, будут проходить игровые программы «В Резиденции Деда Мороза». Накануне Нового года, 31 декабря, в 14 часов здесь же состоится праздничный новогодний флешмоб. Каждый горожанин сможет публично поздравить тюменцев с наступающим Новым годом, принять участие в конкурсах, подвижных играх и розыгрышах, а также получить призы от Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.