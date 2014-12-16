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Дед Мороз начал принимать письма от детей

16 декабря 2014, 15:26
Дети из семей, испытывающих трудности, пишут письма, в которых просят Деда Мороза о подарке. Пожелания ребят собирают в общественных организациях и передают в БФРГТ. Письма развешиваются на ёлке, установленной в общедоступном месте, и любой человек может сделать конкретный подарок конкретному ребёнку.
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Дети

Уже несколько лет подряд ёлка с ребячьими письмами седому волшебнику устанавливается накануне Нового года в ЦУМе. Посетители магазина подходят, читают открытки. Многие тут же отправляются в один из отделов и, купив игрушку, оставляют у администратора. Подарок «приходит» к ребёнку через общественную организацию.

Дети просят разное: телефоны, лыжи, куклы, футбольные мячи, набор косметики, компьютеры, самолёты и вертолёты. Один мальчик в этом году попросил Деда Мороза подарить его семье квартиру.

«Практически каждое второе детское письмо находит отклик у тюменцев, — говорит исполнительный директор БФРГТ Вера Барова. — Но без подарка не остаётся ни один ребёнок — тех, чью просьбу Дед Мороз не сумел выполнить, мы приглашаем на новогодний праздник в Театр кукол и масок, который получил название «Ёлка для тюменских гаврошей».

Дети смотрят спектакль, и каждый получает сладкий подарок. Многим торговым центрам Тюмени понравилась идея писем Деду Морозу, и ёлки с детскими просьбами бородатому волшебнику стали появляться в разных уголках города. В БФРГТ этому только рады — хорошие дела должны множиться, а социальные технологии, дающие пользу людям, — продвигаться!

Фото: http://www.domashniy.ru

#Новости#Дети#Дед Мороз#Тюмень#Катя#Общество
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