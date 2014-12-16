Дед Мороз начал принимать письма от детей

Уже несколько лет подряд ёлка с ребячьими письмами седому волшебнику устанавливается накануне Нового года в ЦУМе. Посетители магазина подходят, читают открытки. Многие тут же отправляются в один из отделов и, купив игрушку, оставляют у администратора. Подарок «приходит» к ребёнку через общественную организацию.
Дети просят разное: телефоны, лыжи, куклы, футбольные мячи, набор косметики, компьютеры, самолёты и вертолёты. Один мальчик в этом году попросил Деда Мороза подарить его семье квартиру.
«Практически каждое второе детское письмо находит отклик у тюменцев, — говорит исполнительный директор БФРГТ Вера Барова. — Но без подарка не остаётся ни один ребёнок — тех, чью просьбу Дед Мороз не сумел выполнить, мы приглашаем на новогодний праздник в Театр кукол и масок, который получил название «Ёлка для тюменских гаврошей».
Дети смотрят спектакль, и каждый получает сладкий подарок. Многим торговым центрам Тюмени понравилась идея писем Деду Морозу, и ёлки с детскими просьбами бородатому волшебнику стали появляться в разных уголках города. В БФРГТ этому только рады — хорошие дела должны множиться, а социальные технологии, дающие пользу людям, — продвигаться!
Фото: http://www.domashniy.ru