Дед Мороз начал принимать письма от детей

«Практически каждое второе детское письмо находит отклик у тюменцев, — говорит исполнительный директор БФРГТ Вера Барова. — Но без подарка не остаётся ни один ребёнок — тех, чью просьбу Дед Мороз не сумел выполнить, мы приглашаем на новогодний праздник в Театр кукол и масок, который получил название «Ёлка для тюменских гаврошей».