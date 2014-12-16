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Дарья Сиротина выиграла «золото» чемпионата России по снукеру

16 декабря 2014, 17:49
Тюменская бильярдистка Дарья Сиротина завоевала первое место чемпионата России по снукеру в Санкт-Петербурге. Таким образом «золото» национального первенства стала завершением соревновательного сезона тюменской спортсменки.

Как отмечает АСН «Тюменская арена», в этом году воспитанница бильярдного отделения СДЮСШОР № 4 завоевала сразу несколько наград европейских и международных первенств.

На всероссийском чемпионате в северной столице Дарья вполне могла остаться на втором месте. В финальном поединке до трех побед она противостояла сопернице из Перми Анастасии Нечаевой. Соперницам, дабы определить победителя, понадобилось провести максимальное количество фреймов. Перед заключительным отрезком счет был равный — 2:2, при этом Дарья была в роли догоняющей. Когда на столе осталось три шара (биток, черный и розовый), счет на табло составлял 51:40 в пользу Нечаевой. Тюменка все-таки не упустила свой шанс и по очереди отправила в лузу сначала розовый шар (6 очков), а затем черный (7 очков), что и принесло ей победу — 53:51.

Бронзовые медали получили питерские снукеристки — Ирина Горбатая и Светлана Козырева. Их земляк — Иван Каковский — стал победителем национального первенства среди мужчин.

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