Дарья Сиротина выиграла «золото» чемпионата России по снукеру

На всероссийском чемпионате в северной столице Дарья вполне могла остаться на втором месте. В финальном поединке до трех побед она противостояла сопернице из Перми Анастасии Нечаевой. Соперницам, дабы определить победителя, понадобилось провести максимальное количество фреймов. Перед заключительным отрезком счет был равный — 2:2, при этом Дарья была в роли догоняющей. Когда на столе осталось три шара (биток, черный и розовый), счет на табло составлял 51:40 в пользу Нечаевой. Тюменка все-таки не упустила свой шанс и по очереди отправила в лузу сначала розовый шар (6 очков), а затем черный (7 очков), что и принесло ей победу — 53:51.