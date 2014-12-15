В декабре самые высокие зарплаты предлагают в Тобольске

Итак, на первой позиции вакансия руководителя расчетно-сметного отдела в Тобольске с зарплатой от 169 000 рублей. Вторую позицию занимает начальник отдела механизации в строительную компанию. Из обязательных требований — опыт работы от 10 лет и опыт управления автопарком от 50 единиц. Зарплата 150 000 руб. Вакансия также из Тобольска.
На третьем месте вакансия директора в компанию, занимающуюся продажей охранных систем. Опыт прямых продаж и нацеленность на результат обязательны. Зарплата от 100 000 до 170 000 руб.
Четвертое место рейтинга заняла вакансия управляющего филиалом коммерческого банка (топ-50) с зарплатой до 150 000 руб.
Замыкает наш рейтинг также вакансия из строительной сферы. Главный инженер (строительство многоквартирных жилых домов) — от 100 000 руб.
«Помимо того, что в декабре две первые строчки рейтига заняли вакансии из Тобольска, можно отметить сразу несколько тенденций. Во-первых, если раньше самые высокие зарплатные предложения в Тюмени начинались с отметки в 200 — 300 тысяч рублей, то теперь даже самое высокое зарплатное предложение меньше 170 000 рублей в месяц. Во-вторых, еще одна характерная черта ТОПа самых высокооплачиваемых позиций Тюмени — это разнообразие сфер, в которых работодатели готовы предлагать высокие зарплаты. Например, в декабрьском рейтинге работодатели Тюмени больше всего готовы платить не только топ-менеджерам высокого уровня, но и главному инженеру, и начальнику отдела механизации. Традиционно попадание в ТОП вакансий из строительной сферы»., — комментирует директор уральского филиала HeadHunter Анна Хвостова.
Фото: vbratske.ru