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В декабре самые высокие зарплаты предлагают в Тобольске

15 декабря 2014, 14:00
На первых позициях ТОПа самых высоких зарплат Тюменской области оказались вакансии из Тобольска. Об этом сообщает служба исследований портала по поиску работы и подбору персонала HeadHunter, которая провела анализ более 3 000 вакансий, размещенных в Тюмени в конце ноября — декабре, чтобы узнать — кому работодатели готовы платить больше всего.
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Тюмень

Итак, на первой позиции вакансия руководителя расчетно-сметного отдела в Тобольске с зарплатой от 169 000 рублей. Вторую позицию занимает начальник отдела механизации в строительную компанию. Из обязательных требований — опыт работы от 10 лет и опыт управления автопарком от 50 единиц. Зарплата 150 000 руб. Вакансия также из Тобольска.

На третьем месте вакансия директора в компанию, занимающуюся продажей охранных систем. Опыт прямых продаж и нацеленность на результат обязательны. Зарплата от 100 000 до 170 000 руб.

Четвертое место рейтинга заняла вакансия управляющего филиалом коммерческого банка (топ-50) с зарплатой до 150 000 руб.

Замыкает наш рейтинг также вакансия из строительной сферы. Главный инженер (строительство многоквартирных жилых домов) — от 100 000 руб.

«Помимо того, что в декабре две первые строчки рейтига заняли вакансии из Тобольска, можно отметить сразу несколько тенденций. Во-первых, если раньше самые высокие зарплатные предложения в Тюмени начинались с отметки в 200 — 300 тысяч рублей, то теперь даже самое высокое зарплатное предложение меньше 170 000 рублей в месяц. Во-вторых, еще одна характерная черта ТОПа самых высокооплачиваемых позиций Тюмени — это разнообразие сфер, в которых работодатели готовы предлагать высокие зарплаты. Например, в декабрьском рейтинге работодатели Тюмени больше всего готовы платить не только топ-менеджерам высокого уровня, но и главному инженеру, и начальнику отдела механизации. Традиционно попадание в ТОП вакансий из строительной сферы»., — комментирует директор уральского филиала HeadHunter Анна Хвостова.

Фото: vbratske.ru

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