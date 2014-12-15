В декабре самые высокие зарплаты предлагают в Тобольске

«Помимо того, что в декабре две первые строчки рейтига заняли вакансии из Тобольска, можно отметить сразу несколько тенденций. Во-первых, если раньше самые высокие зарплатные предложения в Тюмени начинались с отметки в 200 — 300 тысяч рублей, то теперь даже самое высокое зарплатное предложение меньше 170 000 рублей в месяц. Во-вторых, еще одна характерная черта ТОПа самых высокооплачиваемых позиций Тюмени — это разнообразие сфер, в которых работодатели готовы предлагать высокие зарплаты. Например, в декабрьском рейтинге работодатели Тюмени больше всего готовы платить не только топ-менеджерам высокого уровня, но и главному инженеру, и начальнику отдела механизации. Традиционно попадание в ТОП вакансий из строительной сферы»., — комментирует директор уральского филиала HeadHunter Анна Хвостова.