Тюменцы завоевали 6 медалей на пермском турнире по дзюдо

В выходные, 13 и 14 декабря, в Перми состоялся Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти заслуженного тренера Российской Федерации Марата Шамильевича Бибарцева. Тюменцы сумели завоевать на этом мероприятии 6 медалей.
Чемпионами стали Алим Балкаров (в/к до до 60 кг) и Татьяна Зольникова (в/к до 63 кг). Серебряную медаль завоевала Айгуль Таштимирова (в/к до 52 кг). Бронзовыми призерами стали Антон Тарханов (в/к до 90 кг), Ася Семененко (в/к до 52 кг) и Дарья Кочетова (в/к до 63 кг), сообщает ГАУ ДОД ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо».