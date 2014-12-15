Тюменцы завоевали 6 медалей на пермском турнире по дзюдо

Чемпионами стали Алим Балкаров (в/к до до 60 кг) и Татьяна Зольникова (в/к до 63 кг). Серебряную медаль завоевала Айгуль Таштимирова (в/к до 52 кг). Бронзовыми призерами стали Антон Тарханов (в/к до 90 кг), Ася Семененко (в/к до 52 кг) и Дарья Кочетова (в/к до 63 кг), сообщает ГАУ ДОД ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо».