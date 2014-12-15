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Тюменцы завоевали 6 медалей на пермском турнире по дзюдо

15 декабря 2014, 11:16
В выходные, 13 и 14 декабря, в Перми состоялся Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти заслуженного тренера Российской Федерации Марата Шамильевича Бибарцева. Тюменцы сумели завоевать на этом мероприятии 6 медалей.

В выходные, 13 и 14 декабря, в Перми состоялся Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти заслуженного тренера Российской Федерации Марата Шамильевича Бибарцева. Тюменцы сумели завоевать на этом мероприятии 6 медалей.

Чемпионами стали Алим Балкаров (в/к до до 60 кг) и Татьяна Зольникова (в/к до 63 кг). Серебряную медаль завоевала Айгуль Таштимирова (в/к до 52 кг). Бронзовыми призерами стали Антон Тарханов (в/к до 90 кг), Ася Семененко (в/к до 52 кг) и Дарья Кочетова (в/к до 63 кг), сообщает ГАУ ДОД ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо».

#Новости#Турнир#Дзюдо#Женя#Спорт
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