Тюменка возмущена поведением водителя маршрутки

«Перед тем как выйти я подала пакет документов, льготную карту, справку об инвалидности дочери и паспорт водителю. Он забрал карту, начал зачем-то меня фотографировать на телефон и сказал, что никуда не поедет, пока я не оплачу проезд. Я ему объяснила, что все документы в порядке и с собой. Он отказался ехать, пока я не оплачу проезд, — пишет Наталья. — Я в негодовании спросила номер телефона его начальника, с кем можно было бы адекватно по-русски говорить. так, как он был таджик или кто-то еще, в принципе мне не важно, главное, что этот человек не знает правил провоза пассажиров, у которых с собой все документы. так вот он мне никакого номера телефона не предоставил. На стенах маршрутки был сотовый телефон, по которому я позвонила, но там ответили, что это благотворительный фонд. Я опять его спросила номер телефона, он опять мне сказал: «звони куда хочешь, мне все равно. Возможно, ты украла эту карту».