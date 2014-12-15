Техусловия на подключение к теплу теперь дадут в филиале ОАО «СУЭНКО»

С этой даты в связи с расторжением агентского договора № 4/2014 от 01.01.2014 г., заключенного между «Тепло Тюмени» — филиал ОАО «СУЭНКО» (правопреемник ОАО «СУЭНКО») и Тюменским Муниципальным унитарным предприятием «Тюменские тепловые сети», одновременно прекращены полномочия генерального директора ТМУП «ТТС» Пантюшкина П.В. на совершение действий от имени ОАО «СУЭНКО».