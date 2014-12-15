Техусловия на подключение к теплу теперь дадут в филиале ОАО «СУЭНКО»

С этой даты в связи с расторжением агентского договора № 4/2014 от 01.01.2014 г., заключенного между «Тепло Тюмени» — филиал ОАО «СУЭНКО» (правопреемник ОАО «СУЭНКО») и Тюменским Муниципальным унитарным предприятием «Тюменские тепловые сети», одновременно прекращены полномочия генерального директора ТМУП «ТТС» Пантюшкина П.В. на совершение действий от имени ОАО «СУЭНКО».
«Тепло Тюмени» в ответ за:
1.Обеспечение выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
2. Соблюдение условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимых для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;
3.Выдачу документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства полученным условиям подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
Необходимые образцы документов (заявку на подключение, запрос на выдачу технических условий, извещение, памятку и форму технических условий) можно найти на официальном сайте http://www.teplotyumen.ru в подразделе «Выдача технических условий».
Получить консультацию, по вопросам получения технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, можно у специалистов «Тепло Тюмени» — филиал ОАО «СУЭНКО», по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская 8, или по номеру телефона: 8 (3452) 28-97-35.