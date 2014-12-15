Старейшему жителю Тюменской области исполнилось 110 лет

Всего в настоящее время в Тюменской области проживает около 300 тысяч пожилых людей, что составляет около 20 % от общей численности населения. Возраста долгожителей — старше 90 лет — достигли более 3 тысяч человек, возраста 100 лет достигли почти 30 человек.