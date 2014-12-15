Старейшему жителю Тюменской области исполнилось 110 лет

Поздравления родных и односельчан Капкен будет принимать сегодня в районном доме культуры, где для него подготовлена праздничная программа и концерт с исполнением казахских песен и танцев.
Помимо родных и близких долгожителя также поздравят глава Омутинского района Виктор Воллерт, и.о.начальника УСЗН Омутинского района Андрей Турок, начальник Пенсионного фонда РФ в Омутинском районе Светлана Герасимова, представители казахской диаспоры и другие.
Капкен Сулейманов родился в Казахстане в 1904 году, с ранних лет работал в колхозе, занимался животноводством. На фронт ушел в сентябре 1941 года. За фронтовую доблесть награжден орденом Отечественной войны и медалью Жукова.
Вместе с супругой Капкен прожил более 70 лет. Они родили 8 детей. Сегодня Капкен окружен вниманием родных и близких, у него 18 внуков, 18 правнуков и 4 праправнука, сообщает департамент социального развития Тюменской области.
Всего в настоящее время в Тюменской области проживает около 300 тысяч пожилых людей, что составляет около 20 % от общей численности населения. Возраста долгожителей — старше 90 лет — достигли более 3 тысяч человек, возраста 100 лет достигли почти 30 человек.