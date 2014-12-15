Скалолазы из «Алькора» заняли все призовые места на городском чемпионате

В рамках городского чемпионата также были проведены соревнования для начинающих спортсменов, в которых приняли участие 91 скалолаз из ДЮСШ «Алькор», СОШ № 70 г. Тюмени, а также спортсмены из Ишима. Юные верхолазы выступали в дисциплине «индивидуальное лазание». В борьбе за медали в младших возрастных группах никто не смог составить конкуренцию алькоровцам. Среди спортсменов 2005–2006 гг.р. лучшими стали Егор Береговой и Ксения Ермолина, второй результат у Алексея Басова и Анастасии Тагинцевой, третье место заняли Дмитрий Кошелев и Арина Софронова.