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Скалолазы из «Алькора» заняли все призовые места на городском чемпионате

15 декабря 2014, 16:18
Воспитанники ДЮСШ «Алькор» заняли практически все призовые места в ходе двухдневных соревнований по скалолазанию в Легкоатлетическом манеже 13–14 декабря. В двух дисциплинах на «скорость» и «трудность» принимали участие 79 спортсменов из Тобольска, Екатеринбурга, Ишима и Тюмени.

В ходе юношеских соревнований тюменцы завоевали все медали в обеих дисциплинах, сообщают в Департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. В «скорости» среди мужчин первое место занял мастер спорта Евгений Асташкин, вторым стал мастер спорта международного класса Сергей Абдрахманов, «бронзу» чемпионата завоевал мастер спорта Александр Шиков. В «трудности» Александр взял «золото», Сергей Абдрахманов оформил серебряный дубль, «бронзу» городского чемпионата завоевал перворазрядник Павел Полуэктов.

В дисциплине «скорость» у женщин призовую тройку составили воспитанницы ДЮСШ «Алькор» — мастер спорта международного класса Мария Красавина, мастер спорта международного класса Юлия Каплина и мастер спорта Светлана Мотовилова. В «трудности» победителем соревнований стала представительница г. Екатеринбург, мастер спорта Александра Головина, второе и третье места поделили тюменки Светлана Мотовилова и Юлия Каплина.

В рамках городского чемпионата также были проведены соревнования для начинающих спортсменов, в которых приняли участие 91 скалолаз из ДЮСШ «Алькор», СОШ № 70 г. Тюмени, а также спортсмены из Ишима. Юные верхолазы выступали в дисциплине «индивидуальное лазание». В борьбе за медали в младших возрастных группах никто не смог составить конкуренцию алькоровцам. Среди спортсменов 2005–2006 гг.р. лучшими стали Егор Береговой и Ксения Ермолина, второй результат у Алексея Басова и Анастасии Тагинцевой, третье место заняли Дмитрий Кошелев и Арина Софронова.

Среди самых юных скалолазов, 2007 г.р. и младше, «золотом» отметили свое выступление Александр Банников и Полина Дроголева, «серебро» завоевали Максим Магизов и Анастасия Аширбаева, бронзовые медали достались Мирону Самородову и Евгении Лысенко. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени поздравляет победителей и призеров с успешным покорением «высоты» и благодарит специализированный спортивный магазин «Триал-спорт» за спонсорскую поддержку соревнований.

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