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На модернизацию «Тюменского бройлера» потребуется 4 млрд рублей

15 декабря 2014, 15:04
Около 4 млрд рублей потребуется инвестировать в проект модернизации птицефабрики «Тюменский бройлер». Об этом сообщила директор предприятия Оксана Величко.

Она отметила, что сейчас готов проект модернизации, рассчитанный на четыре года. После его реализации компания «Тюменский бройлер» планирует занять 56% рынка. Для этого потребуется закупка нового зарубежного оборудования, возведение репродуктора, увеличение мощности в инкубаторе и другое. «В итоге мы увеличиваем производство на 93%, создаем 500 новых рабочих мест, увеличиваем потребление зерна с 50 до 80 тысяч тонн», — подчеркнула Оксана Величко.

Стоит отметить, что акционеры предприятия заинтересованы в модернизации производства, сообщили в пресс-службе губернатора области. Владимир Якушев заверил в помощи региона при реализации инвестпроекта. Бизнесу будет оказана господдержка. «В 2015 году нужно составлять проектно-сметную документацию, не стоять на месте. Тем более что продукция предприятия пользуется спросом, налажены рынки сбыта», — заявил глава области.

Генеральный директор компании «ПРОДО Менеджмент» Андрей Городилов обратил внимание, что предприятие «Тюменский бройлер» — лучшее в группе компаний. «Мы готовы вкладывать в проект модернизации силы и средства, услышали понимание и поддержку тюменских властей. В целом мы удовлетворены приездом»,- отметил он.

Владимир Якушев добавил, что вопрос модернизации завода назрел. «Я рад, что сегодня в Тюмень приехали акционеры. Ведь конечное решение за ними. Мы работаем в непростое время. Но кризисы приходят и уходят. А продукция „Тюменского бройлера“ будет пользоваться спросом всегда», — резюмировал глава региона 9 декабря в день, когда предприятие посетили генеральный директор компании «ПРОДО Менеджмент» Андрей Городилов и член Совета Федерации Ефим Малкин.

Директор «Тюменского бройлера» Оксана Величко напомнила, что предприятие, основанное в 1976 году, в первые годы работы выпускало столько же продукции, сколько сегодня за две недели. В конце 2014 года здесь произведут 29 тысяч тонн готовой продукции. Это треть всего рынка мяса птицы в Тюменской области.

#Новости#Тюменский Бройлер#Женя#Экономика
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