На модернизацию «Тюменского бройлера» потребуется 4 млрд рублей

Она отметила, что сейчас готов проект модернизации, рассчитанный на четыре года. После его реализации компания «Тюменский бройлер» планирует занять 56% рынка. Для этого потребуется закупка нового зарубежного оборудования, возведение репродуктора, увеличение мощности в инкубаторе и другое. «В итоге мы увеличиваем производство на 93%, создаем 500 новых рабочих мест, увеличиваем потребление зерна с 50 до 80 тысяч тонн», — подчеркнула Оксана Величко.