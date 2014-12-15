На модернизацию «Тюменского бройлера» потребуется 4 млрд рублей

Она отметила, что сейчас готов проект модернизации, рассчитанный на четыре года. После его реализации компания «Тюменский бройлер» планирует занять 56% рынка. Для этого потребуется закупка нового зарубежного оборудования, возведение репродуктора, увеличение мощности в инкубаторе и другое. «В итоге мы увеличиваем производство на 93%, создаем 500 новых рабочих мест, увеличиваем потребление зерна с 50 до 80 тысяч тонн», — подчеркнула Оксана Величко.
Стоит отметить, что акционеры предприятия заинтересованы в модернизации производства, сообщили в пресс-службе губернатора области. Владимир Якушев заверил в помощи региона при реализации инвестпроекта. Бизнесу будет оказана господдержка. «В 2015 году нужно составлять проектно-сметную документацию, не стоять на месте. Тем более что продукция предприятия пользуется спросом, налажены рынки сбыта», — заявил глава области.
Генеральный директор компании «ПРОДО Менеджмент» Андрей Городилов обратил внимание, что предприятие «Тюменский бройлер» — лучшее в группе компаний. «Мы готовы вкладывать в проект модернизации силы и средства, услышали понимание и поддержку тюменских властей. В целом мы удовлетворены приездом»,- отметил он.
Владимир Якушев добавил, что вопрос модернизации завода назрел. «Я рад, что сегодня в Тюмень приехали акционеры. Ведь конечное решение за ними. Мы работаем в непростое время. Но кризисы приходят и уходят. А продукция „Тюменского бройлера“ будет пользоваться спросом всегда», — резюмировал глава региона 9 декабря в день, когда предприятие посетили генеральный директор компании «ПРОДО Менеджмент» Андрей Городилов и член Совета Федерации Ефим Малкин.
Директор «Тюменского бройлера» Оксана Величко напомнила, что предприятие, основанное в 1976 году, в первые годы работы выпускало столько же продукции, сколько сегодня за две недели. В конце 2014 года здесь произведут 29 тысяч тонн готовой продукции. Это треть всего рынка мяса птицы в Тюменской области.