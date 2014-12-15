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Мясокомбинат «Кооппром» заплатит штраф за «неправильный» убой животных

15 декабря 2014, 08:42
Мясокомбинат «Кооппром», расположенный в Боровском поселке Тюменского района, заплатит 100 тысяч штрафа за убой животных без необходимых лабораторных исследований. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

В ходе проверки, проведенной в октябре специалистами управления в отношении ООО «Кооппром» выявлены нарушения, послужившие основанием для возбуждения административного дела по ст. 14.43 КоАП РФ за нарушения требований технического регламента на мясо.

Решением Арбитражного суда Тюменского района от 10.12.2014 предприятие признано виновным и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Добавим, что ранее за нарушения ветеринарно-санитарных правил, правил убоя животных, непредоставление документов, а также воспрепятствование проведению проверки, предприятие привлекалось к административной ответственности по статьям 19.7, ч.1 ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 10.8, ч. 1 ст. 10.6.

#Новости#Россельхознадзор#Штрафы#Мясокомбинат Коопром#Женя#Экономика
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