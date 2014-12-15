Мясокомбинат «Кооппром» заплатит штраф за «неправильный» убой животных

Мясокомбинат «Кооппром», расположенный в Боровском поселке Тюменского района, заплатит 100 тысяч штрафа за убой животных без необходимых лабораторных исследований. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.