Мясокомбинат «Кооппром» заплатит штраф за «неправильный» убой животных

В ходе проверки, проведенной в октябре специалистами управления в отношении ООО «Кооппром» выявлены нарушения, послужившие основанием для возбуждения административного дела по ст. 14.43 КоАП РФ за нарушения требований технического регламента на мясо.
Решением Арбитражного суда Тюменского района от 10.12.2014 предприятие признано виновным и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Добавим, что ранее за нарушения ветеринарно-санитарных правил, правил убоя животных, непредоставление документов, а также воспрепятствование проведению проверки, предприятие привлекалось к административной ответственности по статьям 19.7, ч.1 ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 10.8, ч. 1 ст. 10.6.