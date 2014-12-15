Любому новому инвестору предлагается три ключевых инструмента

На совещании подвели итоги уходящего года и наметили планы на 2015 год. «Тюменская область занимает лидирующие позиции в привлечении инвестиций, в создании благоприятного предпринимательского климата, а также в развитии промышленности. По последним данным, индекс промышленного производства, являющийся интегральным показателем, за год составил 112%. Этот показатель в настоящее время — самый высокий в Уральском федеральном округе и один из самых высоких в стране», — отметил Владимир Якушев. — Хочется, однако, чтобы все элементы работали более слаженно, мы стремимся перевести взаимодействие с инвесторами с ручного управления на системные рельсы — это наш приоритет», — добавил он.