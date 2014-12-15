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Любому новому инвестору предлагается три ключевых инструмента

15 декабря 2014, 17:06
Работа инвесторов, промышленных предприятий, учреждений банковской сферы и органов государственной власти в режиме диалога — основа для успешного, поступательного развития Тюменской области в непростых условиях сегодняшнего дня. Об этом заявил губернатор Владимир Якушев на встрече с руководителями предприятий, реализующих крупные инвестиционные проекты на территории региона.

На совещании подвели итоги уходящего года и наметили планы на 2015 год. «Тюменская область занимает лидирующие позиции в привлечении инвестиций, в создании благоприятного предпринимательского климата, а также в развитии промышленности. По последним данным, индекс промышленного производства, являющийся интегральным показателем, за год составил 112%. Этот показатель в настоящее время — самый высокий в Уральском федеральном округе и один из самых высоких в стране», — отметил Владимир Якушев. — Хочется, однако, чтобы все элементы работали более слаженно, мы стремимся перевести взаимодействие с инвесторами с ручного управления на системные рельсы — это наш приоритет», — добавил он.

В копилке области более 330 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 1 трлн. 300 млрд. рублей, которые дадут региональной экономике 34 000 высококвалифицированных рабочих мест.

Планы на 2015 год диверсифицированы и понятны — наряду с промышленными производствами в регионе заработают несколько логистических комплексов, начнется переработка полипропилена, производимого на тобольском промышленном узле, развивается гостиничный бизнес и придорожный сервис.

«Мы применяем комплексный подход — любому новому инвестору предлагается три ключевых инструмента: налоговые льготы, финансовая поддержка и административное сопровождение. Это помогает начинать работу гораздо быстрее», — еще раз напомнил глава региона. Он обозначил ряд дополнительных мер поддержки — предусмотрено, что любой инвестор, вкладывающий в тюменскую экономику более 300 млн. рублей, освобождается от налога на имущество с 1 января 2015 года продолжительностью до 3-х лет.

Кроме того, разработан проект закона о создании особых экономических зон регионального уровня для еще большего стимулирования инвестиционной активности. Введена система инвестиционных займов — до 50 млн. рублей под ставку 7% годовых — для стимулирования создания производственных объектов малым и средним бизнесом, сообщает пресс-служба главы региона.

«Мы понимаем, что ситуация в мировой и национальной экономике тревожная, но областное правительство сохранит все основные формы государственной поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса, будут сохранены налоговые льготы. Не будет приниматься мер, повышающих налоговое бремя для субъектов предпринимательства в рамках региональных полномочий. Наш стратегический ориентир до 2020 года остается неизменным — это удвоение экономики Тюменской области», — резюмировал Владимир Якушев.

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