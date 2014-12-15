Из-за воров нефтяная компания понесла ущерб в 159 млн рублей

«В 2012 году трое граждан, обладая информацией о том, что в лесном массиве в Уватском районе Тюменской области располагается незавершенный, неиспользуемый для передачи сырья трубопровод, принадлежащий одной из нефтяных компаний, объединились для совершения хищения указанного имущества. Выкопав порядка 37 тысяч метров трубопровода из земли, демонтировав его с помощью газорезочного аппарата, фигуранты в дальнейшем реализовали его под видом вторичного сырья. Таким образом своими противоправными действиями они причинили предприятию материальный ущерб на общую сумму более 159 млн рублей», — сообщили подробности в пресс-службе УМВД по Тюменской области.