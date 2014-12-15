Из-за воров нефтяная компания понесла ущерб в 159 млн рублей

«В 2012 году трое граждан, обладая информацией о том, что в лесном массиве в Уватском районе Тюменской области располагается незавершенный, неиспользуемый для передачи сырья трубопровод, принадлежащий одной из нефтяных компаний, объединились для совершения хищения указанного имущества. Выкопав порядка 37 тысяч метров трубопровода из земли, демонтировав его с помощью газорезочного аппарата, фигуранты в дальнейшем реализовали его под видом вторичного сырья. Таким образом своими противоправными действиями они причинили предприятию материальный ущерб на общую сумму более 159 млн рублей», — сообщили подробности в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Доказательств, собранных сотрудниками СУ УМВД России по Тюменской области, оказалось достаточно, чтобы квалифицировать действия граждан по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Следователями проведен ряд обысков, установлены и допрошены в качестве свидетелей 35 человек. Была изъята, осмотрена и приобщена в качестве вещественных доказательств техника, с помощью которой совершалось преступление.
Также сотрудниками полиции были предприняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение ущерба потерпевшей стороне: наложен арест на имущество одного из обвиняемых лиц; изъята часть похищенного имущества.
Следствием УМВД России по Тюменской области собрана достаточная доказательная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.