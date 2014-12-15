«Хоббит: Битва пяти воинств»: вот и сказке конец

Трудно не согласиться с тем, что мир Джона Толкиена поставлен на конвейер, и жажда «срубить кассу» может идти впереди фантазии и творчества. Все, что мы можем увидеть в «Хоббит: Битва пяти воинств», зрители уже могли наблюдать не только во время просмотра любого из «Властелина колец», но и десятка других масштабных фантастических фильмов последнего десятилетия. Такое ощущение, что создателям «Хоббита» просто не хватило времени, чтобы придумать что-то свое, то, что сохранится в памяти зрителей надолго и переживет время кинопроката картины на долгие годы. Ведь могли же раньше: с премьеры последней части «Властелина Колец» прошло уже более одиннадцати лет, но все мы помним и мерзкого Горлума с его незабываемой фразой «Моя прееееееелесть…" и сияющее кровавым оттенком «око Саурона» и масштабную финальную битву в заключительной части трилогии, аналогов которой в 2003 году зрители еще не видели.