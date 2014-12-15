«Хоббит: Битва пяти воинств»: вот и сказке конец

За первые четыре дня проката заядлые поклонники экранизаций Толкиена уже успели оценить новый фильм о странствии Бильбо Бэггинса и компании. Напомним, что целых девять лет прошло между выходом на экраны заключительной части трилогии «Властелин колец» и первой части эпопеи «Хоббит», рассказывающей предысторию событий в Средиземье и снятой по мотивам книги Дж. Р. Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно». Да-да, именно «снятой по мотивам», так как назвать последнюю трилогию Питера Джексона «экранизацией» очень и очень сложно.
Еще до премьеры первой части «Хоббита» поклонники Толкиена удивлялись: как можно на протяжении трех продолжительных фильмов рассказывать то, что в свое время поместилось всего на 250 страницах? Но нельзя недооценивать фантазию голливудских сценаристов — новые события, персонажи, истории, о которых Толкиену можно было только мечтать, воплотились на экране и вполне гармонично вписались в кинотрилогию о похождениях дюжины гномов и одного хоббита.
В отличие от двух предыдущих частей, которые некоторым зрителям показались чересчур затянутыми, финальная часть «Хоббита» выглядит гораздо более динамичной, хотя не несущие в себе почти никакой информации диалоги в ней остались. Только теперь разговоры в стиле «Поверь… Мы обязаны… Мы должны справиться… Мы сможем одолеть этих орков… Поверь мне… ради мира в наших краях… мы обязаны…" происходят одновременно с масштабными красочными сражениями.
В определенный момент у зрителя мог появиться очевидный вопрос: как можно вести такие речи, если в полуметре от тебя летают мечи и копья? Но мы ведь понимаем, что перед нами красивая сказка с неизбежным счастливым концом. Вообще, непоклоннику сказаний об эльфах и троллей на этот раз воспринимать происходящее на экране будет немного сложнее: простые законы физики, анатомии и здравого смысла к финалу эпопеи о Средиземье стираются напрочь. Положительные герои падают с большой высоты на камни и не получают ни единой травмы, злобные орки грохаются замертво чуть ли не за несколько секунд до того, как их заденет вражеское оружие или даже небольшой камень, брошенный пронырливым хоббитом Бэггинсом…
Перед нами сказка, а значит нужно временно забыть о реальном мире и воспринимать увиденное исключительно как должное. Правда, смирившись с тем, что скучные законы нашего мира не стоит применять на просторы Средиземья, можно натолкнуться на другую преграду: где-то все это мы уже видели…
Трудно не согласиться с тем, что мир Джона Толкиена поставлен на конвейер, и жажда «срубить кассу» может идти впереди фантазии и творчества. Все, что мы можем увидеть в «Хоббит: Битва пяти воинств», зрители уже могли наблюдать не только во время просмотра любого из «Властелина колец», но и десятка других масштабных фантастических фильмов последнего десятилетия. Такое ощущение, что создателям «Хоббита» просто не хватило времени, чтобы придумать что-то свое, то, что сохранится в памяти зрителей надолго и переживет время кинопроката картины на долгие годы. Ведь могли же раньше: с премьеры последней части «Властелина Колец» прошло уже более одиннадцати лет, но все мы помним и мерзкого Горлума с его незабываемой фразой «Моя прееееееелесть…" и сияющее кровавым оттенком «око Саурона» и масштабную финальную битву в заключительной части трилогии, аналогов которой в 2003 году зрители еще не видели.
Что мы вспомним о трилогии «Хоббит», когда пройдет пусть даже пять лет? Что из ее заключительной части вспомнится нам спустя время? Несомненно, все, что можно увидеть в ней невообразимо красиво, сделано на самом высочайшем уровне возможностей современного кинематографа, но имеет ли хоть что-то «свое»? Вопрос, достаточно сложный.
Тем не менее, искреннее спасибо хочется сказать режиссеру Питеру Джексону хотя бы за то, что на протяжении последних трех лет мы могли возвращаться на целую декаду назад и вновь встречаться со старцем Гэндальфом и белокурым лучником Леголасом (пусть грим и не помог 37-летнего Орланду Блуму заставить нас поверить, что действия «Хоббита» происходили гораздо раньше, чем события «Властелина кольца»). Спасибо тебе, Джексон, что мы смогли вновь оказаться в Средиземье, пусть даже с большим перечнем «но».