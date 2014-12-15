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Госдума приняла закон о 50% «скидках» на штрафы

15 декабря 2014, 10:16
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит «скидку» на штрафы за нарушение правил дорожного движения. «Скидку» можно будет получить при оплате штрафа в первые 20 дней с момента нарушения.

Напомним, что, согласно действующему законодательству, на оплату штрафа гражданину дается 60 суток. Если закон будет окончательно принят и подписан президентом России, то оплата штрафа в течение первых 20 дней позволит сэкономить 50% от суммы наказания.

Правда, «скидка» не будет действовать в случае нарушения «тяжелых» пунктов ПДД: повторное управление незарегистрированным автомобилем, вождение в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования), повторное превышение скорости более чем на 40 км/ч, повторный проезд на «красный» сигнал светофора, повторный выезд на встречную полосу (или дорогу с односторонним движением во встречном направлении), при ДТП с пострадавшими.

Поправки вступят в силу с 1 января 2016 года.

#Новости#Штрафы#Автомобили#Госдума РФ#Транспорт#Маша#Общество
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