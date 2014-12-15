Госдума приняла закон о 50% «скидках» на штрафы

Правда, «скидка» не будет действовать в случае нарушения «тяжелых» пунктов ПДД: повторное управление незарегистрированным автомобилем, вождение в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования), повторное превышение скорости более чем на 40 км/ч, повторный проезд на «красный» сигнал светофора, повторный выезд на встречную полосу (или дорогу с односторонним движением во встречном направлении), при ДТП с пострадавшими.