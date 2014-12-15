nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Двое тюменцев изувечили себя, чтобы подставить полицейского

15 декабря 2014, 17:47
Двое ранее судимых жителей Тюмени решили отомстить сотруднику полиции, который часто составлял на них административные протоколы. Провернуть аферу не удалось, и теперь тюменцы подозреваются по ч.3 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).
Сюжет
Полиция

Двое ранее судимых жителей Тюмени решили отомстить сотруднику полиции, который часто составлял на них административные протоколы. Провернуть аферу не удалось, и теперь тюменцы подозреваются по ч.3 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

В декабре 2014 года в следственные органы обратились двое тюменцев с заявлением о том, что сотрудник полиции причинил обоим телесные повреждения.

«В ходе проверки сведения, указанные в заявлении граждан, не подтвердились. Выяснилось, что телесные повреждения подозреваемые нанесли себе лезвием, а также ударами кулаком самостоятельно. Предположительно мотивом надуманного обвинения могла стать личная неприязнь. Как впоследствии признались злоумышленники, они на протяжении длительного времени злоупотребляют спиртными напитками, и указанный сотрудник полиции часто составляет в отношении них протоколы об административных правонарушениях», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Ложные обвинения#Полиция#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25