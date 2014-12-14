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«Тодес» привезет в Тюмень мюзикл-сказку

14 декабря 2014, 14:12
Шоу-балет «Тодес» представляет танцевальный мюзикл-сказку для детей и взрослых «Волшебная планета» на сцене Тюменской филармонии 29 декабря в 17:00. Автор, хореограф и режиссер-постановщик — бессменный художественный руководитель коллектива Алла Духова.
Сюжет
Тюмень

На этом сказочном шоу зрители независимо от возраста смогут ощутить себя участниками волшебного действия и в полной мере почувствовать силу сказочной магии. Маленькие зрители будут вовлечены в процесс превращений героев и их приключения на далекой планете. Здесь среди волшебников и магов живут герои сказок. И с ними постоянно происходит что-то удивительное!

Для этого представления сшито огромное количество красочных костюмов, поставлены удивительные номера, в том числе и акробатические. Каждая сцена сопровождается потрясающими музыкальными композициями, написанными Алексеем и Денисом Гарнизовыми. Некоторые герои говорят их голосами, а Принцессу озвучивает сама Алла Духова. В сказке принимают участие более сорока танцоров балета «Тодес» и ученики школ-студий.

Профессиональный подход к работе, совмещение хореографии и актерского мастерства, тщательная работа над костюмами, продуманная драматургия каждого номера, использование в шоу самых новейших технологий — эти неотъемлемые составляющие своего творчества «Тодес» продемонстрирует и в сказочном представлении.

Невероятной красоты зрелище обещает покорить сердца не только самых юных зрителей, но и их родителей, которые в глубине души тоже верят в волшебство. «Тодес» подарит каждому пришедшему на представление море положительных, чистых и искренних эмоций, настоящее ощущение праздника.

Время представления — 1 час 20 мин. без антракта.

Стоимость билетов: 600–1300 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77

#Новости#Филармония#Танцы#Тюмень#Ирина#Культура
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