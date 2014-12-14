«Тодес» привезет в Тюмень мюзикл-сказку

На этом сказочном шоу зрители независимо от возраста смогут ощутить себя участниками волшебного действия и в полной мере почувствовать силу сказочной магии. Маленькие зрители будут вовлечены в процесс превращений героев и их приключения на далекой планете. Здесь среди волшебников и магов живут герои сказок. И с ними постоянно происходит что-то удивительное!
Для этого представления сшито огромное количество красочных костюмов, поставлены удивительные номера, в том числе и акробатические. Каждая сцена сопровождается потрясающими музыкальными композициями, написанными Алексеем и Денисом Гарнизовыми. Некоторые герои говорят их голосами, а Принцессу озвучивает сама Алла Духова. В сказке принимают участие более сорока танцоров балета «Тодес» и ученики школ-студий.
Профессиональный подход к работе, совмещение хореографии и актерского мастерства, тщательная работа над костюмами, продуманная драматургия каждого номера, использование в шоу самых новейших технологий — эти неотъемлемые составляющие своего творчества «Тодес» продемонстрирует и в сказочном представлении.
Невероятной красоты зрелище обещает покорить сердца не только самых юных зрителей, но и их родителей, которые в глубине души тоже верят в волшебство. «Тодес» подарит каждому пришедшему на представление море положительных, чистых и искренних эмоций, настоящее ощущение праздника.
Время представления — 1 час 20 мин. без антракта.
Стоимость билетов: 600–1300 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77