«Тодес» привезет в Тюмень мюзикл-сказку

На этом сказочном шоу зрители независимо от возраста смогут ощутить себя участниками волшебного действия и в полной мере почувствовать силу сказочной магии. Маленькие зрители будут вовлечены в процесс превращений героев и их приключения на далекой планете. Здесь среди волшебников и магов живут герои сказок. И с ними постоянно происходит что-то удивительное!