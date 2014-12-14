Наши биатлонисты выиграли эстафету Кубка мира

Россияне показали выдающийся результат, сообщает «Российская газета». На восьми огневых рубежах дистанции 4 х 7,5 км понадобился только один дополнительный патрон (промах — у Лапшина). Высокая скорость хода — дистанцию прошли за 1 час 16 минут 14,8 секунды — в сочетании с идеальной стрельбой и принесли место на верхней ступени пьедестала почета. Открывавший у нас гонку Максим Цветков передал эстафету Тимофею Лапшину спустя 15 секунд после финиша бежавшего у лидировавших норвежцев Йоханнес Бе. Отработав в стрельбе из положения лежа, Лапшин выбился на первое место. И с этого момента Россия уже была в числе главных фаворитов эстафеты.
Даже несмотря на то, что Лапшин на своем третьем круге чуть сбавил скорость и позволил обогнать себя двум конкурентам (норвежцу Свендсену и французу Беатриксу), отправившийся на третий этап Малышко достал соперников, а после второй стрельбы Дмитрий уже на 19 секунд опережал шедшего вторым норвежца Биркеланда.
«Золотой» финишер олимпийской эстафеты Сочи-2014 Антон Шипулин довел гонку до логического конца. Во время своего этапа Антон ни разу не дал повода усомниться в превосходстве сборной России. И хотя догнать Шипулина пытались такие биатлонные мэтры, как француз Мартен Фуркад и норвежец Тарьей Бе, россиянин уверенно справился со своей задачей — отличная стрельба, достойная скорость. Есть первая победа в сезоне!
В воскресенье на этапе в Хохфильцене состоятся мужская и женская гонки преследования.
Напомним, Антон Шипулин родился в Тюмени в спортивной семье, его родители — мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону. Именно лыжи и увлекли в детстве Антона, который начал заниматься гонками под руководством отца. Но в 14 лет сестра Анастасия невольно повлияла на желание брата перейти в биатлон. В Тюмени возможности тренироваться не было и Шипулин уехал в двухлетнюю «командировку» в Ханты-Мансийск к тренеру Михаилу Новикову.
Закончив школу, Антон вернулся в Тюмень и поступил Тюменский юридический институт МВД РФ. При этом поблажек ему в ВУЗе за спортивные заслуги не давали. Он продолжал выступать на юниорских соревнованиях за Ханты-Мансийск. На одном из стартов спортсмена приметил Владимир Путров и, недолго думая, предложил перебраться в Екатеринбург и продолжить активные тренировки, сообщает Biathlonrus.com. Переехал из Тюмени Антон в 2006 году.
Фото: www.rg.ru