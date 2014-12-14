Наши биатлонисты выиграли эстафету Кубка мира

Россияне показали выдающийся результат, сообщает «Российская газета». На восьми огневых рубежах дистанции 4 х 7,5 км понадобился только один дополнительный патрон (промах — у Лапшина). Высокая скорость хода — дистанцию прошли за 1 час 16 минут 14,8 секунды — в сочетании с идеальной стрельбой и принесли место на верхней ступени пьедестала почета. Открывавший у нас гонку Максим Цветков передал эстафету Тимофею Лапшину спустя 15 секунд после финиша бежавшего у лидировавших норвежцев Йоханнес Бе. Отработав в стрельбе из положения лежа, Лапшин выбился на первое место. И с этого момента Россия уже была в числе главных фаворитов эстафеты.